生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

▲▼交通部公共運輸及監理司長胡廸琦(中)說明春節及228疏運。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部公共運輸及監理司長胡廸琦（中）說明春節及228疏運。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節及228連假將至，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，全台88條國道客運春節推出6折優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節國道客運票價折扣最高可達42折。此外，春節出國和返國預估每天最高有16.4萬出入境，交通部提醒民眾提早抵達機場報到登機。

今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日、2月27日至3月1日，各有9天與3天，由於2個連假相鄰，交通部規劃將2個連假結合進行整體疏運規劃。

其中高速公路在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費之日期為2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人於離峰時段利用高速公路。

在省道部分，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，為減輕連假道路壅塞，高鐵增開475班次，台鐵全線加開500班次，國道客運日均開行約6500至7000班，目前台鐵及國道客運尚有空位。

連假期間公路局也推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達42折、和平紀念日連假票價最高可達6折，預估將帶來運量成長。

另離島返鄉及觀光需求部分，交通部表示，國內空運提供4800架次、36.4萬座位，本島離島8條海運航線則規劃開行1812航次、38.9萬座位，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班。

出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場；海運小三通4條航線方面，航港局也規劃632航次，預計可疏運16.8萬人次。

由於近年高鐵、台鐵、航空陸續發生旅客攜帶行動電源自燃事件，胡廸琦表示，為維護安全，交通部已訂有「旅客搭乘公共運輸攜帶行動電源安全注意事項」，亦請各疏運單位加強服務人員訓練及進行宣導，提醒民眾相關注意事項。

胡廸琦說明，台鐵、高鐵、航空業者皆備有防火毯，桃機設有防災包，國道客運也配備金屬水桶、防燙長夾、礦泉水，一旦發生意外，滅火時水要淹過行動電源，交通部已召開春節疏運前檢討，已要求各單位盤點和事先演練相關行動電源自燃因應措施。

02/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

學霸遭丟包慘死　交通部：叫車平台不能主張資訊業推責

學霸遭丟包慘死　交通部：叫車平台不能主張資訊業推責

一名學霸25日遭Bolt派遣多元計程車駕駛「丟包」台64線慘死，交通法規僅能開罰車隊，無法直接對叫車平台開罰，需回歸到車隊與叫車平台間契約約束究責，有學者點出該悲劇是來自被制度默許的漏洞。交通部表示，交通部已透過車隊管理將平台納入約束，叫車平台不能主張是資訊服務業，雙方推卸責任。

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

