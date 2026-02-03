喜收入帳通知！他一看「季獎金金額」嘆可悲　網搖頭：不會羞恥？

▲原PO收到84元的季獎金。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都會發放獎金，以鼓勵員工，但這樣的金額，似乎有些尷尬。就有網友貼出截圖，直呼他是不是應該離職？不少網友看到後，也紛紛直呼「要發這個金額不如說這季營銷不好取消季獎金，但公司辦免費下午茶」、「以前領過600元，以為已經夠少了」。

收到季獎金！他一看傻了「僅84元」

這名網友在Dcard上，以「季獎金只有84塊」為標題發文，提到他日前收到了公司發放的季獎金，僅有少少的84元。他也附上截圖，直呼這個數字實在太可悲了，他是不是應該選擇離職呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是我真的會問主管是當我乞丐還是在羞辱我」、「在公司群組說這次季獎金太大包了，想請大家喝飲料」、「第一次看到84塊這數字，如果老闆就是要欺負你，那就快逃」、「為什麼發這個數字都不會感到羞恥啊」。也有網友則說，「我領過49元，當時收到入帳通知還疑惑了一下，查看明細才發現是年度獎金，這樣有安慰到你嗎？」

事實上，獎金要發多少錢，通常都是依各公司規定為準，沒有絕對的標準。至於是否應該發獎金？也是要看勞資雙方當初是約定「經常性給予」還是「恩惠性給予」，前者代表公司必須給予，因其屬於工資的一部分；後者則沒有發放義務。