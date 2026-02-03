　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同學喊「子佼」霸凌！垃圾桶疊桌上還踢群　國中生不忍了提告

男人,哭泣,悲傷,傷心,難過,痛苦（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北一名國中生被4同學霸凌，只能轉學。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

新北一名郭姓國中少年只因表示「喜歡年紀小的」，就被同學取綽號叫「子佼」，還陸續被4名同學霸凌，趁他請假時在他桌上放垃圾桶，並在群組羞辱郭「只會耍媽寶」、「社會敗類」，並把對話貼在限時動態上，還將郭退出班級群組，最後郭不堪被欺負，只能轉學，並對4名同學提出告訴。全案經新北地院審理，法官判張等4名同學和家長要連帶賠償2萬，張和家長要另外再賠償8千元。全案還可上訴。

判決指出，郭姓少年念新北市某中學時，遭張、胡、李、蔡4個同班同學聯手霸凌，以諧音或藝人黃子佼的姓名，帶頭喊郭為「子佼（洨）」、「佼（洨）哥」，導致全班產生霸凌郭男的風氣。

2024年9月10日郭因病未上課，4少年竟把垃圾桶放在郭的座位合照，並把照片傳給郭，附上「JUST DO IT.勇敢去做」標誌，要郭「勇敢去做個垃圾桶」，並將過程做成短片，由張發在Instagram限時動態，再由胡傳到班級群組加以羞辱。經同學告知班導將於隔日處理霸凌行為，張竟表示「他（郭）都不來，還當副資（指副資源回收長）要不要臉」，胡更於9月12日把郭從班級LINE群組踢出。

郭曾試圖向蔡溝通，問他「如果你上學期每天去上課被罵子佼，......也這樣罵你，你會怎樣做，這些我都忍了一學期」，蔡卻將訊息轉傳到張手上，由張將內容公布在Instagram限動。

同時，張又在限時動態公開4人在群組霸凌郭的言論，包含「腦麻不也是一定的嗎」、「缺愛只有媽媽」、「他明天要來學校，球棒拿好了各位」、「有憂鬱症」、「裝可憐，說霸凌」、「只會耍媽寶」、「就是有他這種社會敗類」等對話。

郭男長期被惡劣霸凌，身心受創，多次請學校處理未果，無奈之下只得聽從學校「建議」轉學，並對4人和其家長提告，連帶求償30萬元。

全案審理時，張、胡辯稱平時都找郭打球、聊天，並沒有態度惡劣，同學間互取綽號是常有之事，因為郭請假，張必須獨自負責資源回收，才會把垃圾桶放郭桌上。

李也自稱和郭關係不錯，沒想到被檢舉霸凌，對自己衝動言語也相當後悔；蔡則說他和郭關係良好，全班同學都喊郭「子佼（洨）」、「佼（洨）哥」，郭並未表示反對。

法官認為，根據同學證詞，郭只因曾表示自己喜歡年紀小的，就被其他同學取了綽號「子佼」，並非是張等人取的綽號，也無證據顯示張等人帶頭稱呼，不過張等人在Instagram的言論，則為侵害名譽權的霸凌行為，判張等4人及其法定代理人應連帶賠償郭2萬元，另外張和家長應再連帶賠償8千元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍女兒「派出所做筆錄」　49歲弟猝逝…開不了死亡證明
大S雕像手上藏2個愛的印記！　具俊曄曝「儀式後第一想做的事」
記憶體大廠營收　年成長「暴增608%」
11歲女童猝死　初驗「口吐白沫、腹部腫脹」
台灣網美暗示「槍殺高市早苗」網怒了　她急關帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男賣掉金飾大賺一筆！晚上被搶9萬6　真相曝光：好友設局搶他

宜蘭救護超神！成功率飆破37％　半年218件命危救回82人

土城7口一氧化碳中毒！11歲女童離奇猝死　檢相驗遺體：口吐白沫

運將撞死乘客判20年賠千萬！假釋潦倒2帳戶剩100　幫洗錢被逮

快訊／太子集團愛馬仕包84萬成交　神秘男情人節前豪標7件送愛妻

同學喊「子佼」霸凌！垃圾桶疊桌上還踢群　國中生不忍了提告

市值4千萬大麻花闖關桃機失敗　陸女、土男赴泰藏28KG全被抄出

台74全年開出超速罰單1.5萬張！進帳9千3百萬　測速王是這支

「創意私房」大戶扮超商店員！騙少女性交易　拍片PO網要賠20萬

驚悚瞬間曝光！嘉義小貨車迴轉…聯結車迎頭撞上「衝進早午餐店」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

男賣掉金飾大賺一筆！晚上被搶9萬6　真相曝光：好友設局搶他

宜蘭救護超神！成功率飆破37％　半年218件命危救回82人

土城7口一氧化碳中毒！11歲女童離奇猝死　檢相驗遺體：口吐白沫

運將撞死乘客判20年賠千萬！假釋潦倒2帳戶剩100　幫洗錢被逮

快訊／太子集團愛馬仕包84萬成交　神秘男情人節前豪標7件送愛妻

同學喊「子佼」霸凌！垃圾桶疊桌上還踢群　國中生不忍了提告

市值4千萬大麻花闖關桃機失敗　陸女、土男赴泰藏28KG全被抄出

台74全年開出超速罰單1.5萬張！進帳9千3百萬　測速王是這支

「創意私房」大戶扮超商店員！騙少女性交易　拍片PO網要賠20萬

驚悚瞬間曝光！嘉義小貨車迴轉…聯結車迎頭撞上「衝進早午餐店」

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

金馬送福雪中送暖　台電台南區處攜手華山、創世關懷獨老迎新年

男賣掉金飾大賺一筆！晚上被搶9萬6　真相曝光：好友設局搶他

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

在國際賽車場飆速路跑　全台頂尖跑者決戰速度之巔

馬如龍女兒悲曝「在派出所做筆錄」　49歲弟猝逝…開不了死亡證明

畢書盡私下真面目曝光！　「錄音完1舉動」師弟當場嚇傻

衛福部宣布重大組改　要成立「婦女發展及保護服務司」

AI帶動記憶體行情　一表看今年以來海外主動式ETF漲幅前5名

嘉義犯保舉辦馨生人新春關懷餐會　感受社會關懷力量

【不打完我絕不走！】夜市打彈珠遇下雨 硬躲露天包廂堅持繼續打XD

社會熱門新聞

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

勇救老夫妻竟遭惡徒反告　男大生嘆：台灣法律就是這樣

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

狼繼父性侵578次　二審改判11年半

即／嘉義聯結車撞進早餐店　3人受傷送醫

丟包學霸「害命司機」起底！　車行老闆透露私下為人

快訊／土城一家傳一氧化碳中毒！前一天才通報女童猝死

警追車開槍誤擊乘客無罪　死者姑嗆殺審判長判刑5月

即／39歲男走斑馬線被撞死　奪命黑車再撞爛6機車

台積電工程師「廁所裝針孔」　偷拍妻子閨蜜

超商淪「詐騙重災區」店員不敢報警　原因曝光

丟包學霸「暴怒12分鐘」還原　害命司機明顯說謊

即／男倒家門口！路人發現已屍僵亡

更多熱門

相關新聞

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

台南一名女放射師指控，小她近40歲的女牙醫傳送裸露胸部照片、以親密對話勾引其牙醫丈夫，導致婚姻破裂，憤而提告對方侵害配偶權，求償200萬元。台南地方法院審理後認為，女放射師提出的證據無法證明兩人於婚姻存續期間有不正當交往，且關鍵照片真實性、時間點均有疑義，判決女放射師敗訴，可上訴。

羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂　國中母子連帶賠7.5萬

羽球拍擊傷女同學害門牙斷裂　國中母子連帶賠7.5萬

今晚與劉和然攤牌？　李四川：未被告知

今晚與劉和然攤牌？　李四川：未被告知

11歲童疑遭逼吞磁鐵林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

11歲童疑遭逼吞磁鐵林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

學長逼吞磁鐵！小一童半夜驚醒：會不會卡在肚子裡

學長逼吞磁鐵！小一童半夜驚醒：會不會卡在肚子裡

關鍵字：

霸凌國中生新北法院判決轉學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面