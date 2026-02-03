同學喊「子佼」霸凌！垃圾桶疊桌上還踢群　國中生不忍了提告

▲新北一名國中生被4同學霸凌，只能轉學。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

新北一名郭姓國中少年只因表示「喜歡年紀小的」，就被同學取綽號叫「子佼」，還陸續被4名同學霸凌，趁他請假時在他桌上放垃圾桶，並在群組羞辱郭「只會耍媽寶」、「社會敗類」，並把對話貼在限時動態上，還將郭退出班級群組，最後郭不堪被欺負，只能轉學，並對4名同學提出告訴。全案經新北地院審理，法官判張等4名同學和家長要連帶賠償2萬，張和家長要另外再賠償8千元。全案還可上訴。

判決指出，郭姓少年念新北市某中學時，遭張、胡、李、蔡4個同班同學聯手霸凌，以諧音或藝人黃子佼的姓名，帶頭喊郭為「子佼（洨）」、「佼（洨）哥」，導致全班產生霸凌郭男的風氣。

2024年9月10日郭因病未上課，4少年竟把垃圾桶放在郭的座位合照，並把照片傳給郭，附上「JUST DO IT.勇敢去做」標誌，要郭「勇敢去做個垃圾桶」，並將過程做成短片，由張發在Instagram限時動態，再由胡傳到班級群組加以羞辱。經同學告知班導將於隔日處理霸凌行為，張竟表示「他（郭）都不來，還當副資（指副資源回收長）要不要臉」，胡更於9月12日把郭從班級LINE群組踢出。

郭曾試圖向蔡溝通，問他「如果你上學期每天去上課被罵子佼，......也這樣罵你，你會怎樣做，這些我都忍了一學期」，蔡卻將訊息轉傳到張手上，由張將內容公布在Instagram限動。

同時，張又在限時動態公開4人在群組霸凌郭的言論，包含「腦麻不也是一定的嗎」、「缺愛只有媽媽」、「他明天要來學校，球棒拿好了各位」、「有憂鬱症」、「裝可憐，說霸凌」、「只會耍媽寶」、「就是有他這種社會敗類」等對話。

郭男長期被惡劣霸凌，身心受創，多次請學校處理未果，無奈之下只得聽從學校「建議」轉學，並對4人和其家長提告，連帶求償30萬元。

全案審理時，張、胡辯稱平時都找郭打球、聊天，並沒有態度惡劣，同學間互取綽號是常有之事，因為郭請假，張必須獨自負責資源回收，才會把垃圾桶放郭桌上。

李也自稱和郭關係不錯，沒想到被檢舉霸凌，對自己衝動言語也相當後悔；蔡則說他和郭關係良好，全班同學都喊郭「子佼（洨）」、「佼（洨）哥」，郭並未表示反對。

法官認為，根據同學證詞，郭只因曾表示自己喜歡年紀小的，就被其他同學取了綽號「子佼」，並非是張等人取的綽號，也無證據顯示張等人帶頭稱呼，不過張等人在Instagram的言論，則為侵害名譽權的霸凌行為，判張等4人及其法定代理人應連帶賠償郭2萬元，另外張和家長應再連帶賠償8千元，可上訴。