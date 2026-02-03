市值4千萬大麻花闖關桃機失敗　陸女、土男赴泰藏28KG全被抄出

▲大陸籍楊姓女子去年10月25日自泰國入境桃園機場，隨身行李接受海關檢查時當場查出夾帶14,042.79公克二級毒品大麻花，隨後在同班機查獲土耳其C男行李也夾帶13,979.44公克大麻花。（資料照／航警局提供，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸籍楊姓女子去年10月25日自泰國入境桃園機場，隨身行李接受海關檢查當場查出夾帶14,042.79公克二級毒品大麻花，隨後在同班機查獲土耳其C男行李也夾帶13,979.44公克大麻花；航警局查出，這2批大麻市價均逾2000萬元台幣，2人偵訊後坦承受運毒集團分別提供12萬日圓、2千美元報酬協助運毒，航警懷疑可能是同一集團唆使運毒，正深入追查中，2人目前都在押中。

檢警調查，23歲大陸籍楊姓女子去年10月間在日本接獲運毒集團綽號「微信大哥」男子提議，以12萬日圓提供運毒報酬後，自東京搭機前往泰國，經當地接頭人士提供夾藏約14公斤大麻花行李後（市值逾2000萬元）於同10月25日清晨自泰國搭乘華航CI-838班機飛抵桃園國際機場，入境時被海關與航警查獲隨身行李夾藏約14公斤大麻花二級毒品。

隨後在同班機上24歲土耳其籍C姓男子，在入境也時海關與航警查獲行李內夾藏近14公斤的二級毒品大麻花。航警局偵訊後，C男坦承是在土國時透過通訊軟體「phoanso」之姓名不詳男子提供2千美元報酬才鋌而走險，飛往泰國取得藏毒行李後，搭乘華航同一班機飛來桃園機場入境，但還未入境及備查獲到案。

桃檢複訊時，被告楊女與土國籍C男夾帶行李內大麻花，其包裝、重量均極其相似，不排除是同一跨國運毒集團操盤，企圖以不同組合搭乘同班機入境方式，以分散風險闖關，檢方偵結依毒品危害防制條例、運輸第二級毒品、私運管制物品等罪嫌提起公訴，目前2人都在押中。