阿蘇墜機2台人失聯15天！匠航空涉業務過失　日警大動作搜索

▲ 直升機墜毀阿蘇火山口內，搜救人員難以接近。（圖／記者張方瑀攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本縣阿蘇中岳第一火山口1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上2名台灣籍遊客及一名飛行員失聯已逾2周。熊本縣警方2日證實，已針對直升機營運商「匠航空」展開搜索，朝業務過失傷害罪嫌方向偵辦。

綜合《共同社》等日媒，警方調查指出，事發當天上午，這架由匠航空營運的直升機從阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物王國」起飛，機上有一名日籍男性駕駛及一對台灣籍男女，但起飛後不久便失聯，當天傍晚在中岳第一火口內發現機體嚴重損毀。由於現場位處活火山口內，地形陡峭且火山氣體濃度高，加上積雪等惡劣條件，救援行動持續面臨極大困難。

警方自事故發生日起至2日止，陸續搜索匠航空位於岡山市的總部、京都市據點，以及阿蘇市的直升機場與代理店等多處地點，扣押包括飛行日誌、航行計畫、維修紀錄及駕駛勤務紀錄等相關資料，詳細調查機體維護狀況與航行規範是否有疏失。

匠航空代表董事森岡匠受訪時證實公司遭到搜索，正全力配合調查，但強調「並無違反飛行及維修規定之處」。日本國土交通省已認定這起事故為航空事故，運輸安全委員會正同步進行調查。