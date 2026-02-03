帶回家睡！美國大兵「強制性侵」沖繩未成年少女　最終判決出爐

▲位於日本沖繩縣的駐日美軍嘉手納基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本沖繩一名駐日美軍士兵涉嫌性侵未滿16歲少女，最高法院駁回上訴，認為其犯行惡劣，判處5年有期徒刑定讞。隸屬沖繩縣嘉手納基地、現年26歲的美軍空軍士兵華盛頓（Brennon Washington），曾於2023年12月在沖繩中部一座公園搭訕未成年少女，並將她帶回住所後實施性侵。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，那霸地方法院曾於一審判決指出，華盛頓當時以「誘拐、性行為目的」接近少女，並持續行強制性侵的行為。被告華盛頓辯稱以為對方已滿18歲，並稱雙方經過同意後才進行性行為，但法院調查監視攝影機影像後認定，少女曾透過手勢表明年齡，且明確表達拒絕意願。

法院在釐清被害少女的供詞後，認為人證、物證皆足以證明被告知情少女未滿18歲、行為相當惡劣。判決指出，少女回家後情緒極度混亂，無法說話，凸顯事件的嚴重性。

二審福岡高等法院那霸支部亦駁回被告上訴，支持原審判決。最高裁判所（最高法院）第2小法庭由三浦守裁判長於1月30日作出最終決定，認為上訴理由中不存在違憲或法律適用錯誤，駁回上訴，5年有期徒刑正式定讞。

事件發生後，沖繩縣警察針對美軍相關性暴力案件，建立新的通報制度：一旦逮捕或函送檢方，便立即通報縣府，確保地方政府掌握資訊。此前，警方與檢察機關未公開事件發生或起訴情況，中央政府也未向縣方分享資訊，引發民眾對透明度及安全的關注。