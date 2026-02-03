台灣運動破藍綠藩籬　蘇巧慧老公執導《冠軍之路》藍青年團也包場

▲總統賴清德也受邀觀賞《冠軍之路》。（圖／蘇巧慧臉書）



記者陶本和／台北報導

年度最熱血紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，吸引大量棒球迷走進戲院，而且成功突破藍綠政黨的藩籬。該紀錄片由民進黨新北市長參選人蘇巧慧的老公龍男·以撒克·凡亞思所拍攝，近來諸多綠委包場觀影外，國民黨青年團也攜手財團法人和平青年團、青年事務發展委員會主委連勝武、新北市文化基金會董事長李德維等人，一同包場觀看，回顧感動瞬間，為台灣之光喝采。

蘇巧慧獲民進黨提名成為2026新北市長參選人的同時，也是紀錄片《冠軍之路》上映之際。外界鮮少人注意到，這部紀錄片的導演，正是她的老公龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）。日前，蘇巧慧跟老公龍男首度同台，接受電視節目專訪，引起眾多網友的熱議，驚訝原來他們是夫妻。

蘇巧慧日前也在社群平台Threads發文，貼出她跟老公年輕時參加海洋音樂祭的照片，並表示自己跟龍男首次同台節目後引發熱烈迴響，讓她感覺龍男好像比較受歡迎。

事實上，台灣運動賽事的成果，也透過《冠軍之路》這部紀錄片成功突破藍綠政治藩籬。蘇巧慧近來多次包場，提供明德高中、樹林高中、鶯歌工商三校師生及三鶯部落學童觀賞《冠軍之路》，總統賴清德、副總統蕭美琴與前總統蔡英文也都到場響應。

民進黨立委林楚茵、羅美玲、民進黨市議員江肇國等人，也都紛紛包場，邀請少棒、原住民朋友們進到電影院觀賞《冠軍之路》。

▼國民黨青年團也包場觀看紀錄片《冠軍之路》。（圖／國民黨青年團臉書）



除此之外，國民黨青年團近日也攜手財團法人和平青年團，包場觀看世界12強棒球賽紀錄片《冠軍之路》，現場還邀請到青年事務發展委員會主委連勝武、新北市文化基金會董事長李德維、前中華職棒球星「金臂人」黃平洋教練，以及包含青少棒選手在內的眾多青年朋友。

國民黨青年團表示，黃平洋教練特別勉勵在場的青年朋友，永遠不要輕言放棄，在面對壓力之時，如何共處並尋求進步，不僅是在棒球場上，更是人生的重要課題。

國民黨青年團指出，在映後座談中，他們更討論到12強賽最令人印象深刻的酸民文化，從賽前一面倒不看好，到前進東京後網上洗版的中華隊道歉表，這些都告訴大家，支持中華隊，永遠做這些在國際賽場上馳騁的台灣英雄最強大的後盾，正是廣大台灣球迷最迷人的場景，「只要你有一顆熱血的心，關心體育、為中華隊加油，都能讓中華健兒走得更遠、更久」。