中華醫大拓展國際學術　與印尼穆罕默德大學簽署MOU

▲中華醫事科技大學與印尼泗水穆罕默德大學簽署合作備忘錄，攜手推動跨國醫事人才培育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學持續拓展國際學術版圖，正式插旗印尼高等教育體系，中華醫大於2026年初，與印尼泗水穆罕默德（Muhammadiyah）大學簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將在師資交流、教學與研究設備共享、學生交換等面向展開多元合作，共同培育跨國專業人才。

同時，中華醫大校長李碧娥，以及醫事學院院長楊堉麟、護理學院院長謝政蓉、醫學檢驗生物技術系主任黃昭祥等4位教授，也獲穆罕默德大學合聘教授殊榮，展現中華醫大醫事專業師資的國際肯定。

兩校簽署合作備忘錄儀式於1月27日在印尼穆罕默德大學舉行，由中華醫大校長李碧娥博士與穆罕默德大學校長Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.代表簽署。簽約現場包括中華醫大醫事學院院長楊堉麟、護理學院院長謝政蓉、醫學檢驗生物技術系主任黃昭祥，以及穆罕默德大學一級主管與學生代表共同見證，印尼國家電視台也到場採訪，成功提升台灣高等教育在印尼的能見度。

依據合作規畫，兩校將推動師資互訪、研究合作及學生交流，預計今年內穆罕默德大學即以短期進修方式，選派學生來台至中華醫大學習，有助於拓展國際生源，也為台灣高教在少子化浪潮下開拓新契機。

在為期兩天的參訪交流行程中，校長李碧娥以「數位健康對教學與社區的影響與成果」為題，向超過200位印尼師生發表專題演講，分享中華醫大如何將AI與智慧醫療成功導入教學與社區服務，並介紹學校科系特色、師資陣容及先進教學設施與實驗室，獲得現場師生高度肯定，對台灣高等教育在智慧醫療領域的實力留下深刻印象。

以醫事與護理專業人才培育見長的中華醫大，其師資實力亦深獲穆罕默德大學肯定。具護理專業背景的李碧娥校長，以及分別具備基礎醫學、醫事檢驗與醫學專長的謝政蓉、楊堉麟、黃昭祥等人，均獲聘為合聘教授。交流期間，楊堉麟與黃昭祥也分別向該校醫技及製藥相關科系學生進行專業演講，介紹中華醫大精準醫學實驗室與各項先進檢驗設備，促進實質學術互動。

穆罕默德大學校長Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.對雙方未來的學術交流與人才培育合作寄予厚望，並高度支持醫事教育體系的銜接與深化，期待透過此次合作，為兩校及學生創造更多國際學習與研究機會。