驚悚瞬間曝光！嘉義小貨車迴轉…聯結車迎頭撞上「衝進早午餐店」

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣朴子市吳竹子腳台19線北向88.5K處今(3日)上午11時許傳出一起驚悚車禍事故，警方初步調查，一輛自小貨車於該路段進行迴轉，導致另輛聯結車閃避不及當場撞上，隨後失控衝撞路旁卸貨的小貨車後，再撞進一旁的早午餐店，導致司機及店內共2人受傷，目前分別送往嘉義長庚、朴子醫院治療，均無生命危險。

▲侯男駕駛小貨車於路口迴轉，遭聯結車撞上釀成事故。（圖／民眾提供）

路口監視器畫面拍下，當時該侯姓男子駕駛自小貨車由南下車道路口進行回準，準備轉入北向車道，未料疑似未注意路況，導致另輛北向的聯結車反應不及，當場猛力撞上小貨車車頭，強大的撞擊力道導致小貨車失控撞上分隔島，後斗載運的貨物也散落一地；隨後連結車失控推撞另輛在路旁卸貨的小貨車後，再撞進一旁的早午餐店，聯結車車斗嚴重變形，早午餐店的鐵皮店面也扭曲爛毀，現場一片狼藉。

這起事故造成葉姓聯結車駕駛、以及早午餐店內1人受傷，2人分別送往嘉義長庚醫院及朴子醫院治療，目前均無大礙。警方初判，事故肇因為侯男未注意來車狀況迴轉造成交通事故，經警方實施酒測侯男、葉男雙方酒測值均為零，詳細肇責歸屬、事發原因尚待朴子分局交通事故處理小組釐清。

▼現場一片狼藉，2人受傷送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）