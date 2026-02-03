　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／太子集團愛馬仕包84萬成交　神秘男情人節前豪標7件送愛妻

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北檢偵辦太子集團案，士林分署今（3）日拍賣在台操盤手李添精品，其中愛馬仕檸檬黃鱷魚皮柏金包以84萬拍出。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查扣不法資產，今（3）日由行政執行署士林分署拍賣，現場湧入逾50名民眾、出價逾186次，拍定34件、總額170萬餘元。其中33件精品拍得135萬餘元，最吸睛的愛馬仕鉑金包以84萬元成交，由南部男子北上得標，據悉將送給老婆，為原本司法拍賣現場，悄悄添上一抹情人節前的溫度。

拍賣會開始前，北檢檢察長王俊力說明太子集團案的偵辦進度，指出檢方持續積極追查不法金流，截至目前已執行8波搜索行動，多達108人，其中10餘名主謀成員已遭聲押，另有75人交保候傳。王俊力也表示，今拍賣的查扣精品僅是其中一部分，外界關注的名車，後續也將由執行署陸續規劃拍賣，「時間不會拖太久」，相關期程將統一對外公布。

▼士林分署今拍賣太子集團在台財務長李添收藏的精品包包、鞋等。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

隨後拍賣會進入重頭戲，首先起標的是愛馬仕包款。由北檢檢察官謝仁豪與韓鐘達執行官一同在現場展示該只鉑金包，執行官說明包款尺寸約為30×23×15公分，外觀有輕微使用痕跡，為法國製限量款，起拍價訂為83萬5,000元。拍賣開始後，現場一度陷入靜默，未見民眾出價，拍賣官隨即以「這只柏金包需要配貨，不是有錢就買得到」向在場民眾喊話，試圖帶動競標氣氛。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲得標愛馬仕包的先生要把包送給老婆。（圖／記者黃宥寧攝）

隨後，一名參與競標的男子率先出價83萬5,000元，經拍賣官提醒須自起拍價往上加價後，隨即改喊84萬元。拍賣官連續唱價兩次均無人再加碼，最終以84萬元拍定。

據了解，該名得標者不僅標下全場最昂貴的愛馬仕柏金包，拍賣過程中也多次出手。他另以1萬1,500元標得DIESEL白色肩背包、3萬7,000元標得PRADA黑色公事包、4萬6,000元標下淺灰色旅行包，並分別以1,300元、2,500元、2,100元標得3雙JORDAN系列球鞋；此外，還以360元標下一對白色酒瓶，並以2,500元及5,200元標得2只紫砂茶壺。

統計該名男子當天共得標7件拍賣品，得標金額合計約94萬元，成為拍賣會上出手最闊綽的競標者。據悉，該名男子為首次參與拍賣，特地自南部北上，對於媒體詢問標下多件拍賣品的原因，僅低調表示不便回應。他購入愛馬仕鉑金包並非為轉售牟利，而是打算作為禮物送給妻子，為原本氣氛嚴肅的查扣拍賣現場，增添一段溫馨插曲。

本次拍賣的33件查扣精品中，共有25件順利拍定，拍定總金額達135萬1,660元。其中，最高價拍品為愛馬仕檸檬黃鱷魚皮鉑金包，以84萬元成交；次高價拍品則為Stefano Ricci黑色鱷魚皮包，拍定價16萬5,000元，由一名從事室內設計的黃姓老闆得標。至於球鞋類拍品，成交價最高的是一雙白綠色NIKE海尼根聯名鞋，拍定金額為1萬3,500元。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲用心的士林分署還安排小短劇，呼籲民眾防假執行官真詐騙。（圖／記者黃宥寧攝）

士林分署表示，「太子集團案」首場精品拍賣會共吸引超過50名民眾到場競標，出價次數累計逾186次，全場共拍定34件標的，拍定總金額達170萬餘元。拍賣所得將全數交由台北地檢署保管，以保全後續沒收及被害人求償權益，徹底剝奪犯罪不法所得。

