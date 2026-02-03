「創意私房」大戶扮超商店員！騙少女性交易　拍片PO網要賠20萬

▲少女答應性交易，結果過程影片竟遭流出，人生受到嚴重打擊。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

一名少女在交友網站上誤信陳姓超商店員的邀約，答應以4萬元與對方性交易，並讓對方拍下過程私下保留。沒想到陳男竟是偷拍網站論壇「創意私房」的大戶，少女的性影像立即在網路上流傳。陳男遭判刑定讞後，少女求償300萬元，一審判准60萬元。案經上訴，高院改判陳男須賠償20萬元確定。

士林地檢署偵辦「創意私房」、「觸感論壇」偷拍案，陸續查出有小學教師、警察等均涉案，其中超商店員陳宗駿等11名被告，上傳與未成年少女的性交影片，或是裸露的猥褻影片，再讓其他會員付費下載。其中最有名的會員就是藝人黃子佼，他因為從「創意私房」論壇上，付費下載48部影片，內容均為未成年少女性交影片，而遭到檢方起訴，二審判刑1年6月、緩刑4年，案件目前上訴最高法院審理中。

至於與少女性交易並偷拍的陳男，他因犯下兒少案件，2019年5月間遭判刑3年8月定讞；他打算在入獄前撈一筆，陸續找了9名少女性交易，並央求對方讓自己拍下影片留念。雖然有些少女以衣物擋住胸部、腹部，回說「正常人不會拍這種影片」、「我不想要你手拿鏡頭」、「你知道我在學校有陰影」等，但陳男還是堅持拍攝。

陳男將影片上傳到論壇中，並與論壇版主等人審核、議價，而後版主再將影片上架。陳男當時為影片帖文強調「苞苞非常的嫩」、「一線處女苞」、「可能真的太嫩了」、「讓大家飽覽城市風光和嫩妹春光」，試圖刺激買氣。總計他因此不法獲利達238萬9883元。檢方起訴後，陳男二審遭重判12年，目前上訴最高法院審理中。

其中一名被害少女也針對陳男與網站求償300萬元，少女指出，陳男2020年9月間透過交友網站取得她的生活照，之後要求4萬元性交易，還說要拍下過程供自己觀看使用。少女禁不起誘惑，誤信陳男謊言，答應性交易並拍片；沒想到卻看到自己的影片流傳在網路上，嚴重侵害她的隱私、人格尊嚴、就業及人際關係，因此提告求償。

一審法院判決陳男須與網站連帶賠償60萬元，而網站的林姓負責人也賠償40萬元給少女，但陳男仍未賠償。案件上訴二審，高等法院審理後，認為網站已經賠償其責任，僅餘陳男尚未賠償，因此撤銷原判決，改判陳男須賠償少女20萬元。全案確定。