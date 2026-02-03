　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

年後求職好時機　台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

▲台南就業中心於2月6日舉辦聯合徵才活動，18家企業進駐現場，提供超過310個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心於2月6日舉辦聯合徵才活動，18家企業進駐現場，提供超過310個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年後正是求職與轉職的黃金時機，為協助民眾把握就業機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，將於2月6日（星期五）下午2時至4時，在仁德區公所三樓禮堂舉辦聯合徵才活動，集結18家企業參與，釋出超過310個工作職缺，提供求職民眾現場面試與履歷投遞機會。

台南就業中心指出，本次徵才產業類別多元，涵蓋製造加工、食品相關、工程技術、交通運輸及服務業等領域。現場面試企業包括東信輕金屬、欣吉利實業、雅居廚櫃（富雅居）、巨業交通、廣吉食品、豐盟麵粉、豐年豐和、斑鳩的窩、亦達光學、大武山牧場、大亞電線電纜、伊頓飛瑞慕品等12家；另有奇美食品、東帝龍、上森景觀、佳麗惠、普優瑪、統全工程等6家企業提供現場代收履歷服務，協助民眾多方投遞、增加媒合機會。

在薪資條件方面，部分職缺具備不錯的發展潛力，其中廠務工程師月薪最高可達6萬元，總務專員最高5萬5千元，總務主管最高4萬5千元，對具相關經驗或專業背景的求職者相當具吸引力。

徵才職務內容涵蓋行政管理、工程技術、品管研發、倉儲物流、業務行銷、餐飲製作及門市服務等類別，從主管助理、會計、人資、工程師、CNC操作人員、設備與機電維修、儲備幹部，到市區公車駕駛、產線作業人員及景觀維護人員等，不論是社會新鮮人、轉職族群或中高齡求職者，都能依自身條件選擇合適職缺。

▲台南就業中心於2月6日舉辦聯合徵才活動，18家企業進駐現場，提供超過310個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

台南就業中心主任洪儷瑋表示，透過聯合徵才形式，求職民眾能在短時間內與多家企業直接接觸，快速了解職務內容與用人需求，有助提升就業媒合效率，歡迎有就業需求的民眾及受國際情勢影響的失業勞工攜帶履歷前往參加，為新年度職涯發展提前布局。

此外，勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，協助受國際情勢影響的失業勞工重返職場。符合條件的雇主若僱用經公立就業服務機構推介之失業勞工，可申請每人每月6千元、最長6個月的僱用獎助；若採「先僱後訓」模式，並提出訓練計畫，則可申請工作崗位訓練費，每人每月補助1.2萬元、最長3個月，同年度最高可申請180萬元。另搭配職務再設計措施，每人每年最高可補助雇主10萬元，期盼透過多元配套，護勞工、挺雇主。活動詳情可洽台南就業中心（06-2371218），或至「台灣就業通網站－徵才專區」查詢最新徵才資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬如龍49歲兒猝逝！做完健檢回家突倒地亡
快訊／斷橋奪6命！亞新判賠4547萬
演唱會倒數5天　日夯團成員突遭逮捕
快訊／毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」
石虎遭槍殺身亡！　主嫌判決出爐
全台最大里拆成4里！新里名被罵爆
高慧君暴瘦24kg！在家昏倒臉骨折…整顆頭腫脹「1部位」永遠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

堰塞湖洪災農地納專案休耕給付！每期每公頃4萬4　申報至2/6

屏科大獸醫院城中院區添新利器　校友捐贈助微創手術+教學

中華醫大拓展國際學術　與印尼穆罕默德大學簽署MOU

低溫害稻作！花蓮吉安6千箱秧苗受災　縣府爭取現金補助

年後求職好時機　台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

南投翁清晨離家晚間未歸家屬超急　警啟動迷路長輩雷達尋獲

無聲餐桌傳遞溫暖　伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

集集燈會2／15登場　7米金馬主燈feat.80年代復古街區

系統性改善學校設施！花蓮去年挹注6400萬　全縣60校園受惠

春節維安啟動！東港東隆宮送補給挺警　205箱物資補體力

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

堰塞湖洪災農地納專案休耕給付！每期每公頃4萬4　申報至2/6

屏科大獸醫院城中院區添新利器　校友捐贈助微創手術+教學

中華醫大拓展國際學術　與印尼穆罕默德大學簽署MOU

低溫害稻作！花蓮吉安6千箱秧苗受災　縣府爭取現金補助

年後求職好時機　台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

南投翁清晨離家晚間未歸家屬超急　警啟動迷路長輩雷達尋獲

無聲餐桌傳遞溫暖　伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

集集燈會2／15登場　7米金馬主燈feat.80年代復古街區

系統性改善學校設施！花蓮去年挹注6400萬　全縣60校園受惠

春節維安啟動！東港東隆宮送補給挺警　205箱物資補體力

堰塞湖洪災農地納專案休耕給付！每期每公頃4萬4　申報至2/6

美政要批在野黨砍國防預算　國民黨回擊：對資訊不充分甚感遺憾

中職大巨蛋假日場次縮減　全年總場數不會比去年少

被逼和解！遭「燒死薩摩耶」本可獲救　飼主怒：警方急把遺體帶走

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地　送醫搶救不治

比周末補眠更有效！睡前10分鐘「微儀式」讓大腦睡更好

「不配息0050」009816今掛牌　爆36萬張大量、漲2.7％

「創意私房」大戶扮超商店員！騙少女性交易　拍片PO網要賠20萬

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

台灣運動破藍綠藩籬　蘇巧慧老公執導《冠軍之路》藍青年團也包場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

地方熱門新聞

黑虎化身絨毛布偶　武德宮聯名悠遊卡亮相

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

人間國寶齊聚「明月居」 木雕+彩繪高手過招

強化施工安全　基隆召開協和電廠安全會議

台南補教協會慶三十週年舉辦家庭零暴力、教育零體罰法規宣導

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

金門警、銀行行員攔阻10萬元詐騙

暨大攜手中外慈善組織捐贈柬埔寨高中二手電腦設備

南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

更多熱門

相關新聞

無聲餐桌傳遞溫暖伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

無聲餐桌傳遞溫暖伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

農曆新年將至，正是家家戶戶迎接團圓的溫暖時刻，伊甸基金會3日中午於台南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請葡萄藤及小驢駒兩處小型作業所的學員、家人與企業志工齊聚一堂，在海鮮餐廳提前圍爐，共享年節團聚的喜悅。

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

關鍵字：

求職台南就業中心徵才

讀者迴響

熱門新聞

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

具俊曄穿27年前大S送的舊物

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

ICU連收2名30歲中風男！他「後頸脹到腦」倒浴室

控小40歲女牙醫傳裸照勾引丈夫　正宮求償200萬敗訴

惡劣運將「行車紀錄器」曝光！　64線丟包學霸害命

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面