年後求職好時機　台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

▲台南就業中心於2月6日舉辦聯合徵才活動，18家企業進駐現場，提供超過310個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年後正是求職與轉職的黃金時機，為協助民眾把握就業機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，將於2月6日（星期五）下午2時至4時，在仁德區公所三樓禮堂舉辦聯合徵才活動，集結18家企業參與，釋出超過310個工作職缺，提供求職民眾現場面試與履歷投遞機會。

台南就業中心指出，本次徵才產業類別多元，涵蓋製造加工、食品相關、工程技術、交通運輸及服務業等領域。現場面試企業包括東信輕金屬、欣吉利實業、雅居廚櫃（富雅居）、巨業交通、廣吉食品、豐盟麵粉、豐年豐和、斑鳩的窩、亦達光學、大武山牧場、大亞電線電纜、伊頓飛瑞慕品等12家；另有奇美食品、東帝龍、上森景觀、佳麗惠、普優瑪、統全工程等6家企業提供現場代收履歷服務，協助民眾多方投遞、增加媒合機會。

在薪資條件方面，部分職缺具備不錯的發展潛力，其中廠務工程師月薪最高可達6萬元，總務專員最高5萬5千元，總務主管最高4萬5千元，對具相關經驗或專業背景的求職者相當具吸引力。

徵才職務內容涵蓋行政管理、工程技術、品管研發、倉儲物流、業務行銷、餐飲製作及門市服務等類別，從主管助理、會計、人資、工程師、CNC操作人員、設備與機電維修、儲備幹部，到市區公車駕駛、產線作業人員及景觀維護人員等，不論是社會新鮮人、轉職族群或中高齡求職者，都能依自身條件選擇合適職缺。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，透過聯合徵才形式，求職民眾能在短時間內與多家企業直接接觸，快速了解職務內容與用人需求，有助提升就業媒合效率，歡迎有就業需求的民眾及受國際情勢影響的失業勞工攜帶履歷前往參加，為新年度職涯發展提前布局。

此外，勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，協助受國際情勢影響的失業勞工重返職場。符合條件的雇主若僱用經公立就業服務機構推介之失業勞工，可申請每人每月6千元、最長6個月的僱用獎助；若採「先僱後訓」模式，並提出訓練計畫，則可申請工作崗位訓練費，每人每月補助1.2萬元、最長3個月，同年度最高可申請180萬元。另搭配職務再設計措施，每人每年最高可補助雇主10萬元，期盼透過多元配套，護勞工、挺雇主。活動詳情可洽台南就業中心（06-2371218），或至「台灣就業通網站－徵才專區」查詢最新徵才資訊。