地方 地方焦點

無聲餐桌傳遞溫暖　伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

▲伊甸基金會於台南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請身障學員與家人、志工齊聚一堂，提前感受團圓年味。（記者林東良翻攝，下同）

▲伊甸基金會於台南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請身障學員與家人、志工齊聚一堂，提前感受團圓年味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年將至，正是家家戶戶迎接團圓的溫暖時刻，伊甸基金會3日中午於台南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請葡萄藤及小驢駒兩處小型作業所的學員、家人與企業志工齊聚一堂，在海鮮餐廳提前圍爐，共享年節團聚的喜悅。

伊甸基金會執行長何天元也特地到場陪伴，現場播放年度服務成果影片，與大家一同回顧一年來的點滴成長，餐桌間笑聲與祝福交織，年味濃厚。

▲伊甸基金會於台南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請身障學員與家人、志工齊聚一堂，提前感受團圓年味。（記者林東良翻攝，下同）

28歲的學員小儒，為第一類心智障礙者，同時伴隨重度聽力損失，即使配戴助聽器，也僅能感受到些微聲音，日常多透過簡單筆談或生活手語溝通。人際互動與社會適應，長期是他必須面對的課題。2016年經轉介進入伊甸新營葡萄藤小作所時，小儒對互動方式仍感陌生，常以舉手、注視或笑聲吸引注意，對話節奏也較難即時回應。

為協助小儒建立更順暢的溝通能力，葡萄藤小作所結合職能治療師、心理師及體能訓練師等專業團隊，量身規劃個別化服務計畫。教保老師更投入長達三年時間學習手語，並向聾人教師請益筆談文法，只為更貼近小儒的溝通方式。據點也成立手語社團，邀請小儒擔任課程助教，帶領其他學員一同學習手語，讓溝通成為連結彼此的橋樑。

在當天的「愛圍爐」餐桌上，小儒不僅貼心替母親夾菜，也能自在地以手語與身旁學員交流，無聲卻流動的對話，讓團圓飯多了一份理解與陪伴的感動。

▲伊甸基金會於台南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請身障學員與家人、志工齊聚一堂，提前感受團圓年味。（記者林東良翻攝，下同）

伊甸基金會執行長何天元表示，「愛圍爐」活動自2014年起持續舉辦，至今已邁入第13年從未中斷。今年農曆年前，全台預計舉辦34場圍爐活動，邀請4,005位服務對象與家人共餐；另有「到宅圍爐」，將年菜送進243位行動不便長者及身心障礙朋友家中。伊甸期盼透過一桌團圓飯，讓服務對象在溫暖陪伴中迎接新年，也邀請社會大眾一同響應，用行動傳遞愛與支持。

