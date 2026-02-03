周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者黃哲民攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻所成立的媒體《放言》，於民國109年刊登前新光金董事長吳東進遭金管會重罰停職，質疑其公司副董事長責任的相關報導，遭到該位副董提告誹謗。對此，台北地方檢察署3日偵查終結，根據不起訴書內容，認為報導事涉公共利益、可受公評之事件，尚無繩以加重誹謗罪責之餘，應「不起訴」處分。

放言於109年9月，刊登吳東進遭到金管會重罰停職，並採訪知情人士的評論，質疑該公司副董事長之相關責任，遭到該副董事長提告誹謗。根據其告訴內容，認為報導涉及影射、詆毀告訴人對新光金控的專業貢獻，有貶損告訴人的名譽與社會評價。

對此，台北地方檢察署3日偵查終結，認為應「不起訴」處分。根據不起訴書的內容，認為本案報導內容涉及公開發行公司經營權議題，而金光金控擁有眾多投資股民，公司亦具相當規模，所涉及經濟、社會層面均廣，該金控董事長對副董事長之支持程度、經營績效及相關重要公司決策人士間行為模式，實與之未來發展、股東權益等重大利益息息相關。

不起訴書中指出，報導事涉公共利益，可受公評之事，尚無繩以加重誹謗罪責之虞。不過，此案雖然不起訴，但其內容也提到，告訴人可於10日內，以書狀敘述不服之理由，經原檢察官向台灣高等檢察署檢察長聲請再議。