石虎遭槍殺瞪眼吐牙！主嫌「不懂法律」盼減刑不成　4罪判8年2月

▲台中一名盜獵集團主嫌潘男槍殺石虎，近日遭判8年2月刑期。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名越南逃逸移工潘克協組成非法盜獵集團，擁有4把獵槍，在山區槍殺石虎、貓隻，還拍攝成影片上網兜售，行徑惡劣。潘男主張自己不熟法律，希望能以刑法第59條情堪憫恕減刑，遭法官拒絕，4罪共處8年2月刑期。

檢警查，該盜獵集團潘姓移工（主嫌、越南籍）與同鄉共犯范嫌、阮嫌都是逃逸移工。范、阮2人在去年5月底就被檢警逮捕，檢方複訊後，命施以科技監控。後來，警方持搜索票前往新社區、后里區等3處地點搜索，找到主嫌潘男藏匿處，沒想到潘竟拿起獵槍，對著員警瞄準、恐嚇，再趁隙落跑。

檢方追查，潘嫌自2020年10月起就失聯，在台灣四處流竄、居無定所，竟自製獵槍，在山區遊獵保育類動物，由共犯范嫌、阮嫌對外販售，集團成員熟悉山區，難以追蹤，並且擁槍自重，極具危險性。

經查，潘男等人先是在去年3月左右，以不詳方式宰殺流浪貓，與人相約在麗寶樂園附近以1500塊交易；4月，該集團持獵槍殺害石虎，再次詢問買家有無意願購買，最後以3千元成交，總計獲得4500元。

▲▼主嫌潘男被逮時，還持槍瞄準員警。（圖／警方提供）



潘男辯護律師說，潘男是失聯移工不諳法律，製造獵槍後，並未持槍為不法行為或造成第三人身體受傷，犯罪輕微且都承認犯行，符合刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院認定，潘男擁有4把獵槍，數量不少，且有拿獵槍槍殺石虎，足認是有使用獵槍從事犯罪行為，無從適用刑法第59條。法院審酌潘男無視法律禁令，且明知石虎為公告保育類野生動物，相當稀有，仍與范男共同宰殺石虎、貓隻販售，罔顧動物生命，危害社會風氣、維護物種多樣性之法律目的。

▲遭槍殺石虎遭受喜得釘槍擊，痛苦身亡。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



又考量，潘男犯案後持槍恐嚇員警，導致2名員警心生畏懼，但已經與2人和解。全案依非法製造獵槍處6年、非法宰殺動物處7月、買賣保育類野生動物1年8月、恐嚇危害安全處11月，合併應執行8年2月，併科罰金24萬，執行完畢後驅逐出境。