被逼和解！遭「燒死薩摩耶」本可獲救　飼主怒：警方急把遺體帶走

江蘇連雲港東海縣1日發生一起寵物犬遭燒死事件。一名姜小姐表示，她飼養7年的薩摩耶犬小旺，1日中午遭小區兩名男童玩煙火時點燃狗籠活活燒死。事後男童家屬提出賠償6000元（人民幣，下同，約台幣2.7萬元）私下和解，但飼主強調明確拒絕，質疑相關單位對外宣稱「事情已解決」與事實不符。

據《極目新聞》報導，事件發生於東海縣中央花園社區。姜小姐指出，1日中午12時許，兩名男童在小區內燃放煙火，其中一人將點燃的煙火丟入狗籠內，籠內隨即冒出輕煙，兩人跑開後又再度返回點燃煙火，導致籠內煙霧加重。隨後其中一名男童追逐雞隻，另一人則在狗籠外大喊「著火了」。

監控畫面顯示，約12時37分，狗籠內竄出大量濃煙並迅速起火，火勢吞噬整個籠子，期間可聽見犬隻慘叫聲。姜小姐表示，狗籠內遮擋布料相當易燃，煙火丟入後短時間內全面燃燒，最終導致愛犬死亡。





姜小姐指出，事後警方介入協調，兩名男童家屬表示願意聯合賠償6000元私下和解，或另賠一隻狗，但她已明確拒絕私了。她質疑，在自己未同意和解的情況下，物業卻對外表示「事情已解決」，「不知道物業是哪來的權利，替我說事情已經處理完了」。

姜小姐3日也透過微博發聲，指出狗籠原本設有插銷但未上鎖，「只要拉下插銷，狗就能逃出來」，認為愛犬其實有機會獲救。她並指控，警方在事發不到一天內即前往家中，將狗狗遺體強制帶走，過程中未向她說明調查情況，甚至拿走她的手機，逼迫奶奶簽下和解文件。

姜小姐表示，當時在警局的爺爺因感到害怕，最終簽下同意6000元私下和解的文件，強調該決定並非出於自願，而是在高度壓力下作出的選擇。她也指出，自己事後在抖音、小紅書發布的相關貼文陸續遭刪除，微博上的影片與貼文也在不到一天內消失，目前已無法查看原始發聲內容。

針對外界質疑狗籠設於公共空間是否妥當，姜小姐回應，該犬多年來一直飼養於該處，性情溫馴，與鄰居互動良好，過去物業與住戶皆未曾反對。





東海縣牛山街道辦表示，相關事件已由當地派出所協調處理。東海縣公安局西雙湖派出所則指出，建議事件當事人前往派出所進一步處理後續事宜，物業方面也已對相關孩童進行批評教育。

