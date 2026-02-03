　
地方 地方焦點

醫療司法合作　花蓮司法機關走訪慈院兒保中心

▲花蓮地檢署及法院率團隊參訪花蓮慈濟醫院兒少保護區域醫療整合中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

二月二日下午，花蓮地方檢察署檢察長陳佳秀、高等檢察署花蓮分署檢察長洪培根以及花蓮地方法院院長張宏節率領三十一位檢察官、法官及少年保護官等人，參訪花蓮慈濟醫院兒少保護區域醫療整合中心。由兒保醫療中心主任張雲傑介紹中心運作模式及辨識兒虐傷勢、婦產科主治醫師停寧萱分享性侵害驗傷與採證流程，並實地走訪驗傷空間，促進醫療與司法在偵審兒少保護案件上的理解與合作。

林欣榮院長表示，唯有醫療與司法彼此理解形成共識，才能共同打造讓孩子可以安心成長的環境。

花蓮慈濟醫院為衛生福利部保護服務司於2018年在全台成立七個兒少保護醫療區域整合中心之一，主要服務區域為花蓮縣，整合社政、醫療、警政及司法等跨領域資源，並於隔年正式納入小兒部組織編制，成立「兒少保護區域醫療整合中心」。張雲傑主任表示，兒虐與性侵案件最大的挑戰，在於孩子往往無法清楚表達，醫療團隊的角色就是在第一時間以客觀角度留存證據，「一張照片勝過千言萬語」，完整的紀錄才能在後續司法過程中真正保護孩子。

洪培根檢察長表示，透過交流可以讓雙方了解彼此在兒少保護案件上的限制與努力，對於未來辦理相關案件將有實質幫助。

婦產科主治醫師停寧萱則分享性侵害驗傷與採證流程，並帶領地檢署司法人員實地走訪驗傷空間，介紹醫師會談時使用的採證工具盒。她指出，性侵案件的證據具有時效性，醫療人員必須在兼顧被害人身心與隱私的前提下，謹慎完成每一個步驟，避免造成二次傷害，同時確保證據在司法程序中具備完整性與證據力。

法院院長張宏節也指出，此次交流有助於法官在審理時，更完整地還原案件真相。

洪培根檢察長表示，醫院的驗傷與採證是司法偵查中關鍵的一環，若第一道防線未能妥善保留證據，後續偵查與審判將面臨極大的困境。透過交流可以讓雙方有機會了解彼此在兒少保護案件上的限制與努力，對於未來辦理相關案件將有實質幫助。

張雲傑主任表示，醫療團隊的角色就是在第一時間以客觀角度留存證據，完整的紀錄才能在後續司法過程中真正保護孩子。

法院院長張宏節也指出，法官即便具備法律知識，也未必熟悉醫學術語與臨床流程，過去在審理案件時常常需要花費大量心力，此次交流有助於法官在審理時，更完整地還原案件真相。

花蓮慈院資深顧問兼法制長李毅醫師表示，尋求正義的同時，必須優先保護當事人免於二次傷害，更要關心當事人後續的身心健康。

在台灣少數擁有醫學、法律雙修背景的花蓮慈院資深顧問兼法制長李毅醫師表示，兒少保護與其說是追求真相，不如說是「關心的過程」；尋求正義的同時，必須優先保護當事人免於二次傷害，更要關心當事人後續的身心健康。

林欣榮院長與花蓮地方檢察署檢察長陳佳秀互相致贈結緣品，感恩醫療、社政與司法間長期以來的扶持與配合。

林欣榮院長表示，花蓮慈院非常重視兒少保護，他感恩張雲傑醫師長年深耕兒保醫療中心。他強調，唯有醫療與司法彼此理解、形成共識，才能共同打造讓孩子可以安心成長的環境，期望東部地區成為適合老少居住、讓人放心的城市。
 

