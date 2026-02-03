學霸遭丟包慘死　交通部：叫車平台不能主張資訊業推責

▲溫姓替代役男遭Bolt派遣多元計程車駕駛「丟包」台64線慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

頂大畢業的溫姓替代役男上月25日遭Bolt派遣多元計程車駕駛「丟包」台64線慘死，交通法規僅能開罰車隊，無法直接對叫車平台開罰，需回歸到車隊與叫車平台間契約約束究責。有學者點出該悲劇是來自被制度默許的漏洞。交通部表示，交通部已透過車隊管理將平台納入約束，叫車平台不能主張是資訊服務業，雙方推卸責任。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦表示，現在的計程車派遣，是屬於車隊的一項業務。在汽車計程車客運服務業這一塊，對於車隊都有相關的約束，車隊必須負起相關的訓練責任、管理責任等。如果是自己成立車隊，不論是自行成立叫車派遣平台，或是與平台合作、提供技術資訊服務，車隊本身都還是要負管理責任。

胡廸琦強調，交通部已經透過車隊管理，將平台納入相關的管理與約束。原則上，派遣叫車平台並不是沒有管理，而是透過車隊的約束來進行管理。因該案子是由地方政府在處理，車隊的管理、平台的管理，也都會配合地方政府進行相關處置，因此建議地方政府應進一步了解他們之間的合約關係，進行更進一步的約束。

至於未來交通部是否還會再精進法規和制度管理，胡廸琦表示，交通部已有特別規範要求平台必須與車隊綁在一起，「叫車平台不能主張自己只是資訊服務業，或是車隊說只是請平台來幫忙派遣，然後雙方互相推卸責任。」

胡廸琦強調，車隊和叫車平台兩者是綁在一起的，透過這樣的制度設計，車隊與平台的管理責任都已經掌握。也就是說，在一個事件發生時，一定會有人要負責任。在現行的法規架構之下，不會讓車隊和叫車平台互相推責，例如車隊說是平台在派遣，平台又說自己只是接受車隊派遣，不會出現這樣的責任空窗，導致一個事件沒有人負責。

針對丟包旅客的該名駕駛是否屬於任意和故意拒載可開罰，胡廸琦說明，因為該計程車屬於地方政府主管的範疇，台北市政府已經在進行查證作業和調查，這已經是刑事案件，不論是刑事責任或後續的民事責任，都已經進入司法程序。

胡廸琦進一步指出，交通部不針對個案去認定駕駛是否違反規定。不過原則上只要有故意拒載的行為，依照相關處罰條例可以裁罰600元到1200元左右。