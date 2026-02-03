賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

▲牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對中央政府總預算和8年1.25兆國防特別條例持續遭封殺，總統賴清德2日表示，預算會期對總預算沒有任何審查，也無視中國威脅，阻撓國防特別條例，希望全國民眾可以評評理。對此，國民黨立委牛煦庭表示，賴清德不能選擇性的吃自助餐，選擇性的煽動意識形態，用煽動基本盤的方式來搞政治，這樣是沒有道理的。

賴清德昨上午受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣的在阻撓，卻用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

牛煦庭說，他也希望人民評評理，立法院通過軍人加薪條例，警消退休金的修訂，而行政院並未依法編列預算，這樣人民不需要評評理嗎？賴清德不能選擇性的吃自助餐，選擇性的煽動意識形態，用煽動基本盤的方式來搞政治，這樣是沒有道理的。

牛煦庭提到，韓國瑜依議事規則貫徹議事中立的原則、好好主持會議，就是對人民有所交代，這四個會期過了，接下來幾個會期，韓國瑜會堅持他的原則，國民黨團絕對支持他，讓人民評理是沒問題的，在野黨的決策，跟韓國瑜的議事主持都是禁得起考驗的。

