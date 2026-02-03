寶可夢救一命！子彈射穿牆「竟被卡牌擋下」　他睡夢中死裡逃生

▲網友睡醒發現，寶可夢卡牌擋住了射入臥室的子彈。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

美國一名女網友在家中熟睡時，竟遭不明子彈射穿臥室牆壁，所幸家中堆放的寶可夢（Pokémon）卡牌，牢牢擋下這一發致命的9毫米子彈，幸運逃過一劫。

鄰居亂射槍 他半夜被驚醒

「LolaInSlacks88」在網路論壇Reddit發文表示，他某日深夜被巨大爆炸聲驚醒。由於鄰居時常在家練槍，因此他當下不以為意，很快再次墜入夢鄉。

隔天起床檢查房間時，「LolaInSlacks88」才發現臥室牆壁上出現一個彈孔，旁邊正是用來裝寶可夢卡牌的塑膠盒。

打開塑膠盒後，他才驚訝發現，那顆子彈射入臥室後，竟被其中一副寶可夢卡牌擋下，而該卡牌主角正是火系與惡系寶可夢、火斑喵的最終進化型「熾焰咆哮虎」（Incineroar）。

被寶可夢救一命 把它當守護神



「LolaInSlacks88」在文中寫道，「那顆9毫米子彈還卡在盒子裡。如果不是這些卡牌，子彈很可能擊中正在睡覺的我，因為子彈高度剛好跟我的床齊平。」

他表示自己沒有大礙，「但我現在把熾焰咆哮虎當成守護寶可夢，從來沒有這麼慶幸自己囤了一堆紙卡，你永遠不知道它們哪天會幫你擋子彈呢！」

為了證明所言不假，「LolaInSlacks88」還附上報警紀錄佐證。但文件也顯示，由於證據不足，警方無法確認開槍者身分。

回應網友關心時，「LolaInSlacks88」表示，「當然沒人承認做了這種事。但他們不再把自己家當作靶場了，所以希望他們已經記取教訓了。」