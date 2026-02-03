美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

▲美廉社咖啡限時1天「買2送3」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

美廉社每月3號推出「三商咖啡日」，今天購買大杯濃萃美式、濃萃拿鐵，即享「買2送3」優惠。7-ELEVEN將於2月4日起，攜手日本超人氣插畫角色「mofusand貓福珊迪」推出超過10款聯名商品，除了烘焙與甜點，還有最萌手搖茶飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，同時推出5款「貓福珊迪聯名喵開運杯」。

★美廉社

美廉社2月3日限定推出「三商咖啡日」，購買大杯濃萃美式、濃萃拿鐵享「買2送3」優惠，兌換期限至2月24日，每位會員限購5組，自備環保杯還可再省5元，數量有限，售完為止，趕快把握機會！

除了每月3日限定的咖啡日優惠，2月4日至3月3日期間還加碼，濃萃系列美式、鮮奶拿鐵，同品項「買1送1」。

▲7-ELEVEN合作「mofusand貓福珊迪」，推出新春限定手搖飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 迎接2月22日「貓之日」，2月4日起推出新春限定手搖飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，由「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」首度共同研發，全台約3,500家門市販售。飲品以小葉紅茶為基底調製成奶茶，杯中搭配春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，融合甜點與飲品元素。

「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」限量16萬杯，每杯售價88元，前7萬杯購買的消費者，還可隨機獲得聯名杯塞，增添收藏與互動趣味。

▲同步推出5款聯名喵開運杯。（圖／業者提供）

同步推出5款聯名喵開運杯，杯身結合新年造型插畫與諧音吉祥話，包括「馬上攏賀」、「馬上大吉」、「馬上爆富」、「馬上旺來」及「馬上如意」。

▲7-ELEVEN合作「mofusand貓福珊迪」推出多項聯名商品。（圖／業者提供）

此波「mofusand貓福珊迪」聯名活動，還包括2月4日起陸續推出烘焙甜點、飲品包裝與主題門市，並於特定期間設計限定互動元素，邀請貓迷在春節與貓之日檔期，感受療癒系貓咪聯名氛圍。