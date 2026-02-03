　
全台最大福山里7月拆成4個里　福檳里諧音「扶殯」民眾譙翻

▲高雄左營福山里是全國最大里。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄左營福山里是全國最大里。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

全台最大里高雄市左營區福山里，里內人口多達4.5萬人，高雄市民政局今年推動里鄰編組調整，預計於今年7月將福山里拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4里。但福檳里被認為跟「扶殯」諧音，觸霉頭也不吉利，引起地方反彈，對此，左營區公所也在FB粉絲專頁發文徵詢意見，列為命名的參考。

左營區公所指出，左營區福山里將在今年7月拆分為福山里、福榮里、福檳里、福華里等4里，其中，「福檳里」的命名有不同聲音，為了瞭解大家想法，將進行里命名意見徵詢，歡迎民眾處分享看法或提出建議，貼文一出引起廣大迴響。

據了解，當初取名「福檳里」是起源於當地原本為「福檳社區」，具歷史代表性與地方認同，不過，有當地居民反應，居住近30年連聽都沒聽過，以前的舊社區名字已經不符合現代，另有居民直言，福「檳」里的檳字，就是會直接聯想到「檳榔」或「殯」，令人非常不悅，應直接捨棄，應該沒有里民願意接受。

有居民認為，「福山國小跟福山國中都在這一個社區，符合我們這一個社區才是福山里吧」、「福山國中國小都在我們這一帶，請維持一樣福山里」，也有居民提出建議，「請改為福學里，，因為這邊全是補習班，升學氣氛濃厚，也符實際」。

左營區公所對此表示，感謝大家踴躍分享意見，里民的聲音、每一則回饋都很重要，相關建議都會納入里命名參考。

事實上，高雄市總人口數近272萬，全市890個里，但全國前十大里，高雄市就包辦其中6個，以左營區福山里4.5萬人居冠、鼓山區龍水里3.5萬人列居第二。

位於高鐵特區的左營區菜公里則以3.4萬人列第三，巨蛋商圈的左營區新上里也有2.9萬人，排名第四。相較於新左營區域人口爆炸，左營舊部落的聖西里里內僅有322人，區域人口出現極端差異。

