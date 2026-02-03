　
大陸 大陸焦點 特派現場

吃1239萬元回扣！陸骨科醫院院長爽買別墅、娶多妻…慘遭判刑

▲骨科醫院院長吃千萬回扣還爽買別墅、娶多妻。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲骨科醫院院長拿千萬回扣來買別墅。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西安康近日曝光一起醫療貪腐案件。當地某骨科醫院院長李某，涉嫌在任內收受醫藥、耗材商回扣逾272萬元（人民幣，下同，約新台幣1239萬元），並涉及重婚罪。法院審理後，判處李某有期徒刑6年，併處罰金40萬元。

據《央視網》報導，中國國家健保局2日指出，李某於2023年5月因涉嫌職務違法犯罪，遭安康市監察委員會採取留置措施。平利縣人民檢察院指控其犯受賄罪、重婚罪，並向法院提起公訴。

法院審理查明，李某在擔任安康市某骨科醫院院長兼骨科四病區負責人期間，利用決定醫療耗材與藥品使用的職務便利，非法收受多名供應商財物，共計2720548元。

▲法院判處。（示意圖／視覺中國CFP）

▲法院判處李某6年有期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

判決指出，2014年7月至2017年3月間，醫療耗材供應商賈某為提高耗材銷量，與李某約定以供貨金額35%作為回扣，按月以現金交付。期間賈某向醫院供應耗材總值705萬餘元，支付回扣246萬餘元，相關款項多用於李某購置與裝修別墅及家庭開支。

此外，2017年10月至2019年1月，另一名醫療器材商孫某與李某約定，按供貨金額30%支付回扣，向其行賄23萬餘元。李某供稱，雖無權決定供應商名單，但可在手術中選擇使用特定公司耗材，並刻意增加相關產品使用量。

2021年9月，藥品供應商姜某透過他人牽線，向李某送出一張存有20010元的銀行卡，請託協助推廣藥品。李某隨後利用職務便利，推薦醫院採購該款藥品，並順利通過院內藥事會議審議。

法院認定，李某身為國家工作人員，非法收受財物數額巨大，行為已構成受賄罪，另涉重婚罪。判決李某犯受賄罪，判處有期徒刑5年6個月，併處罰金40萬元；犯重婚罪，判處有期徒刑10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑6年，罰金40萬元。

國家健保局指出，醫藥商業賄賂透過不正當利益干擾處方與採購決策，推高醫療成本。本案中回扣比例最高達35%，顯示涉案耗材價格存在明顯虛高空間，且部分產品涉及貼牌問題，已偏離臨床價值導向。健保局表示，後續將指導陝西省醫保局依法展開信用評價，對失信企業採取相應處置措施，以維護醫保基金安全。

