大陸 大陸焦點 特派現場

陸「天才市長」任內遭查落馬　16歲上西南政法學院...20歲畢業入職

▲貴州遵義市市長黃偉任內被查落馬。（圖／翻攝紅星新聞）

▲貴州遵義市市長黃偉任內被查落馬。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

貴州紀委監委今（3）日通報，遵義市委副書記、市長黃偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。值得注意的是，黃偉的學經歷令人驚艷，他16歲便考入大學、20歲畢業即進入政府體制內工作而讓外界印象深刻，此次是在職期間遭通報調查，引起外界關注。

《紅星新聞》報導，據貴州省紀委監委2月3日通報，貴州省遵義市委副書記、市長黃偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資訊顯示，黃偉1972年1月出生，現年54歲，貴州貴陽人。他在16歲時考入當時的西南政法學院經濟法系經濟法專業，1992年7月畢業後，進入貴州貴陽市人大常委會代表工作委員會辦公室工作，歷任工作員、財經委員會辦公室科員等職務，此後仕途始終未離開貴州。

2008年7月，黃偉出任貴州省委組織部幹部二處處長；2012年9月起，任貴州省黔南州委常委、組織部部長；2017年2月起，任貴州省黔南州委常委、副州長。2019年10月，黃偉調任遵義市委副書記、副市長、代理市長，2020年1月正式出任遵義市市長，直至此次通報被查。

根據遵義市政府2024年1月公佈的市政府領導分工，黃偉負責主持市政府全面工作，分管審計相關事務，履行全面從嚴治黨、黨風廉政及安全生產主體責任，同時聯繫市紀委市監委、市委巡察辦。通報稱，黃偉是在履職期間被查，且在被通報前數日仍有公開參與相關會議行程的紀錄。

丁樹範： 紀委打貪影響解放軍武器生產降速

丁樹範： 紀委打貪影響解放軍武器生產降速

中共近期人事大清洗，甚至習近平親信張又俠也落馬，原因何在？政大東亞所名譽教授丁樹範今（30）日分析，中共長期強調的「黨對軍隊絕對領導」在具體操作上多為「空話與假話」，解放軍發展百年以來已形成一個「誰也管不到」的獨立山頭，缺乏外部審計與平行監督，導致貪腐成為體制必然。丁樹範指出，隨著習近平加強整治軍方貪腐，紀委介入缺乏專業知識的武器研發流程，恐引發將領「躺平最保險」現象，嚴重影響軍武研發效率，對共軍軍事現代化是非常大挑戰。

陸中紀委1月拉下「7虎」 官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

陸中紀委1月拉下「7虎」 官宣前內蒙自治區書記孫紹騁落馬

遵義市長黃偉紀委反腐調查政府官員天才學霸貪腐

