社會 社會焦點 保障人權

小巷叫囂被砍慘死路邊原因曝　跟仇家女友爆料「他有愛滋」

記者許權毅／台中報導

台中龍井寧靜鄉下去年爆兇殺案，一名周男持刀刺死鬧事鄰居陳男，證人稱2人曾因為陳男前女友導致感情糾紛。周男今日開庭時說，2人過節不是因為自己跟死者前女友「有一腿」，而是自己曾跟死者前女友爆料「他有愛滋」，甚至怕被染病，不敢跟該女交往。

寧靜鄉下爆兇殺　母當街見屍

去年3月20日20時許，陳姓男子在家飲酒後，向待在友人阿旺家裡的周男叫囂，周男不爽竟持開山刀刺向陳男心臟。當時監視器畫面拍下，陳男在屋外站了一會，多次喊叫，一直想找屋內的人講話，周男怒氣沖沖的拿著刀走出門，一出門，左手就推倒因喝酒站立不穩的陳男，怒嗆「轉去轟X」，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，隨後轉身返回屋內。

陳男掙扎爬起來，走路搖搖晃晃，一度還掀起上衣，看見胸腹有刀傷，鮮血直滴，痛到必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後不支倒地，被媽媽發現在路邊慘死。

兇手僅認傷害致死　否認殺人

全案今（3日）開庭，檢察官殷節問，是否僅承認傷害致死犯行？周男回答是。殷節追問，所以就是有承認拿刀刺向死者陳男？周男說不出話，讓殷節直言，「那我就聽不懂了，你是坦承哪個傷害行為？」

▲▼台中龍井去年一起周男殺死陳男命案，近日在台中地院國民法庭審理。（圖／ETtoday資料照）

周男說，死者陳男是地方頭痛人物，報警也沒用，曾經報警要警察趕他走，把陳男推倒後，認為他想爬起衝進去證人阿旺家中，才會把人又壓制。

周男說，看見刀子上有血，又發現死者陳男已經離開現場，原本以為只是小受傷、割傷。殷節直接打臉說，「他的傷口深度15公分，你說你沒感覺？」周男則跳針說，自己只是想趕人走。

周男辯護律師問，為何一再喊「再來就殺人」或是以粗俗話語「回去轟X」喝斥死者？周男說希望陳男趕緊離開，不要給屋主阿旺帶來困擾。

曾爆料有愛滋　兇手死者有嫌隙

周男辯護律師再問，死者陳男去阿旺家中鬧，本來就不關你的事，為何最後變成公親變事主？又是否有跟陳男前女友「有一腿」？

周男說，跟陳男前女友沒有在一起，甚至不敢在一起，是因為陳男有愛滋病，當初跟陳男前女友說此事，兩人才有糾紛，自己怕被傳染愛滋，所以沒跟陳男前女友在一起，而陳男一直在阿旺家鬧，執迷不悟，趕不走，最後才會拿刀威嚇，要讓陳男害怕離開。案件預計下午續行審理，預計明日宣判。

▲▼獨／台中男遭一刀斃命！兄弟點3支菸五體投地悲吼　想算帳被拉住。（圖／記者許權毅攝）

▲死者陳男家屬當時在陳男陳屍地招魂。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）

