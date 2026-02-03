隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

▲隔熱紙納管2月28日起上路，公路局公布合格標識。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

汽車隔熱紙透光率2月28日起納管檢驗，新車牌照前擋玻璃透光率要求70%以上、前側窗透光率40%以上，推估每年約41萬輛新車將適用，不溯及舊車。消基會呼籲未來滾動式檢討，訂定落日條款將舊車納管。交通部則表示，每階段的檢討將在各方需求、務實和可行原則下評估。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，汽車隔熱紙的透光率，是影響駕駛人行車視線與行車安全的第一道防線。隔熱紙透光率納管從無到有訂定相關規定，過程中考量各方需求與實際可行性，從新車開始納管。消基會支持，認為這是一個好的開始，也是改善道路安全的重要起步。

李克聰指出，隔熱紙透光率尚未納管前，各車輛使用目的不同，有些人可能考量隱私，再加上台灣氣候酷熱，也有民眾考量隔熱，但多數車輛使用者並不了解隔熱紙的透光率是否符合安全標準。若強制要求所有車輛立即更換，恐怕會有擾民的疑慮，因此先針對新車進行規範，但也希望能對舊車加強宣導。若車輛隔熱紙已影響駕駛視野與辨識度，應鼓勵車主儘早更換為合格產品，為行車安全加分。

不過李克聰直言，新政策與新規定在實施後，可能也會衍生一些問題。例如，新車在5年後才需要接受定期檢驗，是否會出現新車在領牌時不貼隔熱紙，領牌後再自行黏貼，卻貼到不合格產品的情況，進而影響道路安全，雖然有臨時檢驗機制，但如何進一步強化管理、將問題降到最低，仍有待相關單位思考。

李克聰強調，新政策實施後，也必須進行滾動式檢討。在多方需求平衡下，雖然現階段舊車尚未納管，但仍希望政府未來能透過滾動式檢討，若發現改善行車安全的成效有限，也可以考慮訂定落日條款，將舊車逐步納入管理。

公路局長林福山表示，國內車輛監理制度大約從民國57年開始建立。隨著環境改變，大家對於行車安全的要求也越來越高，不論在人、路或車的面向，都陸續推出新的措施。至於使用中車輛是否要滾動檢討，這是每一項政策本來就會進行的工作。不過在每個階段檢討時，都必須綜合考量各方需求，在務實、可行的原則下來進行評估。

根據規定，2月28日起，第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。

此外，為避免發生「新車先領牌後再貼不合格隔熱紙」漏洞，自用小客車領牌5年後定期檢驗，計程車和幼童車領牌1年後檢驗，檢驗時也將檢查車窗貼隔熱紙是否有合格產品識別標識，無合格產品識別標識判定檢驗不合格，不合格汽車需一個月內覆驗，仍不合格可處900到1800元罰鍰，另逾期1個月未覆驗吊扣牌照，逾期6個月註銷牌照。