國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

從莫迪、陸克文到挪威王儲妃！艾普斯坦文件引發全球政壇風暴

美國司法部公佈的艾普斯坦案文件。（圖／達志／美聯社）

▲美國司法部公佈的艾普斯坦案文件。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國司法部（US Justice Department）近日公開超過3百萬頁與已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件相關的文件，引爆全球政壇震盪。這是自川普（Donald Trump）政府立法強制公開文件以來，規模最大的1次釋出，內容不僅揭露艾普斯坦性侵未成年少女的更多細節，更曝光他與多國政要、王室成員與商業鉅子的往來紀錄，使案件從國內刑事醜聞升級為跨國政治風暴。

據卡達媒體《半島電視台》報導，艾普斯坦2008年因性犯罪被定罪，透過認罪協議避開可能的聯邦終身監禁，只服刑18個月且大部分時間可外出「工作釋放」。2019年他再度因未成年性交易遭捕，卻在曼哈頓（Manhattan）牢房內自縊身亡，遭外界質疑恐怕是被滅口。儘管艾普斯坦的文件中出現大量權勢人物的姓名，但目前並無被點名者被起訴。

最受矚目的部分之一，是涉及印度總理莫迪（Narendra Modi）相關人士的通訊紀錄。文件顯示，與莫迪關係密切的信實集團（Reliance Group）主席安巴尼（Anil Ambani），在艾普斯坦2008年定罪後仍與其保持聯繫，討論美印外交高層互動、川普核心圈人物聯繫，以及莫迪訪問以色列安排等議題。

相關對話橫跨川普1.0上任初期與2019年印度大選期間，甚至出現艾普斯坦主動向川普1.0時期的白宮首席策略長史蒂夫班農（Steve Bannon）傳話稱「莫迪已上船」的內容。

報導補充，莫迪曾在2017年歷史性訪問以色列，成為首位踏足該國的印度總理，且並未會見巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority），此舉被視為印度外交路線的重大轉向。同年印度成為以色列最大武器買家，雙方防務合作持續深化。

如今針對此次艾普斯坦文件的爭議披露，印度外交部強調，除正式國是訪問外，其餘內容不過是已定罪罪犯的臆測言論，但反對黨「印度國民大會黨」（Indian National Congress）則要求莫迪親自說明。

除印度外，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）、英國駐美大使曼德爾森（Peter Mandelson）、挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）與斯洛伐克國安顧問拉伊恰克（Miroslav Lajčák）亦捲入風波。其中陸克文否認與艾普斯坦有私交，而曼德爾森、拉伊恰克則因文件揭露其與艾普斯坦的關係而被迫下台。

此外，文件的披露也嚴重影響了挪威王室的信譽。文件顯示梅特瑪麗特與艾普斯坦多年頻繁聯繫，出現近千次。她還稱艾普斯坦「搔動我的腦袋」、「心腸柔軟」、「甜心」，甚至在2012年詢問對方「為15歲兒子設計2名裸體女性抱著衝浪板的桌布」是否不適當。而文件內容曝光之際，梅特瑪麗特的兒子霍伊比（Marius Borg Høiby）才因強姦等38項罪名受審。

