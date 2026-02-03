日本指彈名家Kyas 台北專場 3/21 登台！亞洲四大吉他巨擘同月獻奏

記者廖明慧／綜合報導

2026 年 3 月，台北將成為指彈（Fingerstyle）樂迷的音樂殿堂。日本知名演奏家 Kyas Ryo 將於 3 月 21 日於台北流行音樂中心舉辦個人演奏專場，帶來新專輯的動人旋律。此外，3月8日還有集結亞洲四大吉他名家的盛大演出，兩場高品質的藝文活動接連舉辦，將帶領聽眾深入探索撥弦樂器的極致魅力。

Kyas Ryo 台北演奏專場：3/21《HUMMING BIRD 2》新專輯發表

以細膩編曲與靈動指法著稱的演奏家 Kyas Ryo，此次帶著全新作品《HUMMING BIRD 2》來台。這張專輯紀錄了他在世界各地旅途中的自然感悟與心境，將於 3 月 21 日在台北流行音樂中心 Live House D 展開演奏專場。Kyas 的演奏風格多變且富有深度，能將烏克麗麗輕巧的特質，幻化出層次豐富的聲響空間。

活動當天下午 14:00 至 17:00，現場將率先舉行「音樂無界交流祭」，開放音樂愛好者免費參與，透過實體互動分享對演奏技術與音色的追求。晚間 18:30 則進入正式專場演出，在 Live House 的近距離氛圍中，聽眾能清晰捕捉到 Kyas 運指間的呼吸感，感受他從大自然中捕捉到的音符生命力。



2026 KYAS × aNueNue HUMMING TOUR in Taiwan | 台北專場

活動亮點： Kyas 個人新專輯演奏分享，深度領略旅途靈感的音符。

演出時間： 2026 年 3 月 21 日（星期六）18:30（14:00 - 17:00 音樂無界交流祭）

演出地點： 台北流行音樂中心 Live House D（台北市南港區市民大道八段 99 號）

►►購票網址

藝文焦點推薦：3/8 NAGA 吉他 25 週年音樂會

除了 Kyas 的個人專場，3 月 8 日在福華卓越堂則有另一場獨立的藝文盛事——「NAGA 吉他 25 週年音樂會」。這場紀念演出邀請了四位在亞洲指彈界具有舉足輕重地位的指標性演奏家共同參與，包括：

● 岸部真明 (Masaaki Kishibe)：以優美雋永旋律著稱的日系大師。

● 押尾光太郎 (Kotaro Oshio)：改變指彈界限、影響無數後進的先行者。

● 鄭晟河 (Sungha Jung)：享譽國際、推動指彈流行的當代名家。

● 伍伍慧 (Satoshi Gogo)：曲風細緻且深具人文溫度的演奏名師。

這場演出將完整呈現鋼弦吉他的多元音韻，對於熱愛彈撥樂器藝術的樂迷而言，是見證亞洲頂尖名家風采的珍貴機會。

2026 NAGA 吉他 25 週年音樂會 (TAIPEI)

活動亮點： 岸部真明、押尾光太郎、鄭晟河、伍伍慧四大巨擘同台盛演。

演出時間： 2026 年 3 月 8 日（星期日）19:30

演出地點： 福華國際文教會館卓越堂（台北市大安區新生南路 3 段 30 號 2 樓）

►►購票網址