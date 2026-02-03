　
地方 地方焦點

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金　迷你上海東方明珠塔獻縣長許淑華

▲亞洲技能競賽金牌得主吳德龍將作品「上海東方明珠塔」獻予縣長許淑華。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國立草屯商工師生團隊參加「2025年亞洲技能競賽」及「114學年度全國高級中等學校技藝競賽」並表現亮眼，接連奪下一項國際金牌及兩項全國第一，其中校友吳德龍不僅在第48屆國際技能競賽國手選拔中，成為南投縣唯一的正取國手，更在亞洲技能競賽中一舉奪下金牌。

縣長許淑華2日於縣府接見獲獎草商師生，獲亞洲技能競賽金牌的吳德龍特別將比賽作品「上海東方明珠塔」模型獻給他；草屯商工校長張正彥、實習處主任張見賓及校友會理事長張金來、校友會榮譽理事長洪麗珠、家長會長黃憲仁也都陪同出席。

▲三金榮耀！草屯商工「技擊」國際，許縣長祝賀期勉再接再厲。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，農家子弟出身的吳德龍是草商機械科校友，從國中起接觸機械技藝，就讀草商後獲老師陳世斌啟蒙，先在傳統車床打下紥實基礎，在長達7年的努力不懈下，高三在全國工科技藝競賽勇奪車床職種金手獎第三名，畢業後選擇就讀勤益科大機械系精進技藝，還持續每晚騎車返回母校接受指導及訓練，去年底終於更上層樓取得國手資格，進而在「2025年亞洲技能競賽」中擊敗各國強敵，奪下CNC（電腦數值控制）車床職類金牌。

▲三金榮耀！草屯商工「技擊」國際，許縣長祝賀期勉再接再厲。（圖／南投縣政府提供）

▲三金榮耀！草屯商工「技擊」國際，許縣長祝賀期勉再接再厲。（圖／南投縣政府提供）

吳德龍今年9月將代表國家參加國際技能競賽，許淑華祝福吳德龍能夠再創佳績，持續再為草商、南投及國家爭光；吳德龍則特別感謝母校草商行政團隊與老師們犧牲休息時間的陪伴，以及台中精機提供訓練機台，今天能有亮眼成績，背後全是學校產學合作與資源投入的長期成果。

除國際賽事，草屯商工技職選手也在全國大賽綻放異彩，機械科3年級洪銘璨於「電腦輔助機械製圖」職類、配管科3年級陳奕勛則在「配管」職類，雙雙奪下金手獎全國第一名；此外，商經科張譯今亦在商業類科中取得第五名的佳績。

許淑華指出，「技術就是競爭力」，縣府全力鼓勵南投的孩子適性學習並與國際接軌，其中支持學生多元發展方面，於114學年度就編列2750萬元經費，推動包括職業試探與體驗，在中興、南投、埔里三所國中設立示範職探中心；強化深耕教育，開設國中技藝教育課程及專案編班；打造競技平台，每年舉辦技藝競賽，提供學生肯定自我的舞台，未來還將持續強化與技專校院及在地產業的連結，營造更優質的學習環境，引導更多有志學子投入技職領域，成為頂尖職人。

獲獎師生名單：吳德龍（選手）、藍文祥（指導老師）：亞洲技能競賽CNC車床金牌。洪銘璨（選手）、陳永正（指導老師）：全國技藝競賽電腦輔助機械製圖第一名。陳奕勛（選手）、張政傑（指導老師）：全國技藝競賽配管第一名。張譯今（選手）、柯智馨（指導老師）：全國技藝競賽第五名。

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

