濫用免簽！國人赴韓當車手、詐騙案件激增　外交部：光今年1月就6件

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣護照相當方便，到許多國家都有免簽待遇。不過，外交部發言人蕭光偉今（3日）指出，近期發現有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。以韓國為例，光今年1月就發生6起。外交部呼籲國人，如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰，我駐外館處僅能在當地法律許可及國際慣例下協助聯繫家屬、提供律師名單或進行領務探視關懷，無法干預當地司法程序，相關後果需當事人自行承擔。

外交部今（3日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠及財團法人國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬進行業務簡報。

蕭光偉表示，外交部發現近期有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。這些涉案的國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。部分受害者有向我國的相關駐外機構求助，外交部再次提醒國人，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。

蕭光偉指出，以泰國為例，部分國人在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注。泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查，對於頻繁以免簽方式入境並長期停留，且無法清楚說明行程者，將可能被拒絕入境。此外，曾在泰國及緬甸邊境地區涉及案件的外籍人士，也可能會被列為禁止入境名單。

外交部提醒，是否同意旅客入境，都是由各國主權自行決定，其他任何國家，包括我國在內，都無權干預。國人在入境他國時，也必須如實向當地海關說明入境目的，並遵守當地法律。

外交部再以韓國為例表示，與過去1、2個月僅1件的數據相比，今年1月以來，已發生6起國人赴韓國擔任詐騙車手、運毒被捕案件；另有1起拍攝軍事設施等違法情形遭韓國警方以現行犯逮捕案例。希望藉此呼籲國人留意，國人如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰，我駐外館處僅能在當地法律許可及國際慣例下協助聯繫家屬、提供律師名單或進行領務探視關懷，無法干預當地司法程序，相關後果需當事人自行承擔。

外交部提醒國人，年節假期將近，出國前務必了解目的地國家的入境規定，尤其是關於物品、藥品的攜帶規範、公共場所行為要求、攝影限制及無人機操作等法律條文，出行前亦建議購買充足的旅遊平安保險與醫療保險。

此外，外交部嚴正呼籲，國人切勿輕信網絡或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線進行查詢。國人應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。