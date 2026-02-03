堰塞湖洪災農地納專案休耕給付！每期每公頃4萬4　申報至2/6

▲馬太鞍溪堰塞湖洪災花蓮多處農田淹埋，為協助受災農友維持生計，納入專案休耕補助。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖洪災造成花蓮縣多處農田淹埋，為協助受災農友維持生計並穩定農業生產秩序，經花蓮縣政府爭取農業部特別訂定專案休耕計畫，納入115年「農糧產業調整與轉型計畫」辦理。專案休耕給付自今年1月2日起受理申報，至2月6日截止，花蓮縣政府籲請農友務必把握期限，儘速至公所或農會完成申報，以維護自身權益。

縣長徐榛蔚表示，馬太鞍溪堰塞湖潰堤對在地農業造成嚴重衝擊，許多農地仍在復原階段，無法立即恢復耕作。縣府持續與農業部及相關單位合作，透過專案休耕與各項補助措施，減輕農友經濟壓力，讓農民在復建過程中能安心生活、逐步重建家園。

農業處長陳淑雯說明，本計畫包含專案休耕給付、各項轉（契）作、生產環境維護（即農友所稱休耕）、自行復耕種植登記及繳售公糧稻穀等措施，每年皆於1月統一受理申報。凡符合資格且有意願參加之農友，請於115年1月2日至2月6日申報期間，至全台任一鄉（鎮、市、區）公所或農會辦理；屬「小地主大專業農」者，請至輔導農會申報。

農業處進一步說明，專案休耕給付適用對象為本縣光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等地，原供農作使用，因樺加沙颱風侵襲、馬太鞍溪堰塞湖潰堤受災，致暫無法恢復耕作之農業用地。補助標準為每公頃每期作4萬4,000元，全年最多核給2期作，合計最高8萬8,000元／公頃。申報專案休耕措施之土地無須種植綠肥或辦理翻耕，且不得種植綠肥、景觀作物以外之作物也不得從事經濟活動或其他事業生產。

針對114年樺加沙颱風造成之農業災損，花蓮縣府持續配合中央推動各項輔導措施。經統計至115年1月30日止，農業部已核發農業天然災害救助金2,334萬元、農地復原重建補助4,600萬元、購置農機補助3,080萬元，並辦理果樹專案輔導廢園及新植費469萬元，相關案件仍持續審核核定中，期能加速協助受災農民完成復耕與重建。

縣府特別感謝光復、壽豐、萬榮、鳳林等鄉鎮公所與各級農會同仁，在災後復原與申報作業上的全力協助，也感謝第一線農友的耐心與努力。正因大家彼此扶持，花蓮農業才能在困境中一步步站穩腳步。

花蓮縣政府再次提醒，專案休耕給付申報期限至2月6日止，請農友把握最後時程，如有疑問可洽所在地公所或農會詢問，共同攜手度過災後復原關鍵階段。

