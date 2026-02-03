工作8個月竟未投勞健保！17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：移請裁罰

▲台北漁產17歲少女遭保麗龍機台捲入慘死。（圖／記者張君豪翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北萬華區近日發生工安意外，台北漁產運銷公司委外廠商有名17歲葉姓女員工遭機器絞入；警消獲報到場，確認已明顯死亡，警方將負責人55歲劉男依過失致死等罪嫌送辦。經台北市勞檢處調查，認定劉姓僱主涉及違反《職業安全衛生設施規則》及《職安法》相關規定，依法可求處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科150萬元以下罰金。另，該少女到該處工作已超過8個月，劉姓雇主並未替其投保勞、健保，這部分北市府也移請勞保局和健保處裁罰。

死者葉姓少女（17歲）目前輟學中，受雇外包廠商擔任短期工讀生。1月31日上午在台北漁產運銷股份有限公司內工作，期間一度因身體不適，資方囑咐回家休息，未料當天下午葉姓少女又返回工作岡位，不料在保麗龍機台更換膠帶時，不慎遭機台捲入，動彈不得。警、消獲報到場協助葉姓少女脫困，檢視她全身是血明顯死亡，立即封鎖現場採證，初步排除有外力介入可能。

檢警昨進行行政相驗，家屬對死因沒有疑義，台北市勞檢處已介入調查有無工安疏失，後續將通知劉姓業者到案說明，釐清有無違反職業安全衛生法相關規定，並朝過失致死罪嫌偵辦。

北市勞檢處表示，經查僱主涉及《職業安全衛生設施規則》第77條之規定，雇主對於自粉碎機或混合機，取出內裝物時，應使該機械停止運轉，以及違反《職安法》第6條第1項第1款規定，導致葉女發生職災致死，明顯構成《職安法》第40條之刑事責任，依法可求處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科150萬元以下罰金。

另外，《職安法》第29條第1項第6款規定，不得讓18歲以下員工從事運轉中機器或動力傳導裝置危險部分之掃除、檢查等危險性工作，僱主讓葉女從事該項工作，除違反該款規定，也違反《職安法》第41條之刑事責任，依法可求處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。

另外，葉姓少女到該處工作已超過8個月，劉姓雇主並未替其投保勞、健保，這部分北市府也將移請勞保局和健保處裁罰。