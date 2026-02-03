　
    • 　
>
不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂　

▲鉛筆,寫筆記,畫畫,寫字。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不是簡體字的簡寫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣使用繁體中文，中國大陸則採用簡體字，不過有網友發現，台灣其實有一套看似簡體，實際卻非簡體的特殊簡寫方式，是台灣人自創的寫法，像是數學的「數」，就有特殊的寫法，只有台灣人看得懂。對此，網友紛紛點頭，「高中數學老師也這樣寫」、「數學老師標準字體」。

看似簡體卻不是　台灣人自創

有網友在Threads發文，寫出一張圖片，並寫道「聽說這個字只有台灣人看得懂。」貼文隨即引發熱烈討論，瀏覽次數高達159萬次。

對此，不少網友表示一看就懂，「這是數學老師的標準字體」、「真的很神奇，不是繁體也不是簡體，但全台灣數學老師都這樣寫」、「點開前不相信，看完才發現自己真的看得懂」、「長大發現他不是簡體，不繁不簡的」、「原來我寫的是台灣人的簡體字，太有趣了，到底從誰開始這樣寫的」、「這是數，以前學生時期就會這樣寫」。

也有許多網友分享其他特殊字，像是「點」字常被簡寫成下方一個大字，但實際的簡體字下面是4個點，還有「藍」字，下面只剩兩橫，筆畫甚至比簡體字還少。

有內行網友解釋，這類既非繁體也非簡體的字體，被稱為「二簡字」，是過去推行簡體字時，因筆畫省略過多而遭到放棄的方案。雖然當時並未正式沿用，但因曾推行過一段時間，加上書寫快速、省力，部分字形仍在民間流傳，並在無人刻意教授的情況下，持續被使用至今。

02/01 全台詐欺最新數據

甜美照被人用AI換臉「變火辣比基尼照」　PS女孩勸停止：感到不適

從建築訓練到設計！YVES LU創作回台公開亮相　《眾王的一日》以24小時詮釋當代男性樣貌

不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂　

高雄2/5大停水20小時！5.2萬戶受影響　時間、範圍曝光

政府與消費者及產業共同宣導　汽車隔熱紙透光率法制化管理

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」網友怒了　她急關帳號

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

喜收入帳通知！他一看「季獎金金額」嘆可悲　網搖頭：不會羞恥？

全台最大福山里7月拆成4個里　福檳里諧音「扶殯」民眾譙翻

不是大年初一！馬寶寶要從「這天」開始　搞錯生肖會影響一生運勢

金馬送福雪中送暖　台電台南區處攜手華山、創世關懷獨老迎新年

男賣掉金飾大賺一筆！晚上被搶9萬6　真相曝光：好友設局搶他

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

在國際賽車場飆速路跑　全台頂尖跑者決戰速度之巔

馬如龍女兒悲曝「在派出所做筆錄」　49歲弟猝逝…開不了死亡證明

畢書盡私下真面目曝光！　「錄音完1舉動」師弟當場嚇傻

衛福部宣布重大組改　要成立「婦女發展及保護服務司」

AI帶動記憶體行情　一表看今年以來海外主動式ETF漲幅前5名

嘉義犯保舉辦馨生人新春關懷餐會　感受社會關懷力量

甜美照被人用AI換臉「變火辣比基尼照」　PS女孩勸停止：感到不適

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

