不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂　

▲不是簡體字的簡寫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台灣使用繁體中文，中國大陸則採用簡體字，不過有網友發現，台灣其實有一套看似簡體，實際卻非簡體的特殊簡寫方式，是台灣人自創的寫法，像是數學的「數」，就有特殊的寫法，只有台灣人看得懂。對此，網友紛紛點頭，「高中數學老師也這樣寫」、「數學老師標準字體」。

看似簡體卻不是 台灣人自創



有網友在Threads發文，寫出一張圖片，並寫道「聽說這個字只有台灣人看得懂。」貼文隨即引發熱烈討論，瀏覽次數高達159萬次。

對此，不少網友表示一看就懂，「這是數學老師的標準字體」、「真的很神奇，不是繁體也不是簡體，但全台灣數學老師都這樣寫」、「點開前不相信，看完才發現自己真的看得懂」、「長大發現他不是簡體，不繁不簡的」、「原來我寫的是台灣人的簡體字，太有趣了，到底從誰開始這樣寫的」、「這是數，以前學生時期就會這樣寫」。

也有許多網友分享其他特殊字，像是「點」字常被簡寫成下方一個大字，但實際的簡體字下面是4個點，還有「藍」字，下面只剩兩橫，筆畫甚至比簡體字還少。

有內行網友解釋，這類既非繁體也非簡體的字體，被稱為「二簡字」，是過去推行簡體字時，因筆畫省略過多而遭到放棄的方案。雖然當時並未正式沿用，但因曾推行過一段時間，加上書寫快速、省力，部分字形仍在民間流傳，並在無人刻意教授的情況下，持續被使用至今。