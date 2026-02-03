一刀刺死鄰居！證人替兇手喊冤：是輕輕地誤殺...爆死者也帶刀

記者許權毅／台中報導

台中龍井去年3月一名周男為了趕走鄰居陳男，竟持柴刀刺擊陳男，導致陳男倒臥路邊身亡。案件今日由國民法官審理，事發地屋主阿旺出面作證，替周男大大喊冤是「誤殺」，在抖音上看過兇殺片，手法「輕輕的」，反控死者陳男不懷好意，帶刀上門，也可能死的是周男。

▲台中一名周男去年持刀刺殺一名陳男，案件由國民法官審理。（圖／ETtoday資料照）



寧靜鄉下爆兇殺 監視器拍下殺人瞬間

去年3月20日20時許，陳姓男子在家飲酒後，向一名周男（周男待在朋友阿旺家）叫囂，周男不爽竟持開山刀刺向陳男心臟。當時監視器畫面拍下，陳男在屋外站了一會，多次喊叫，一直想找屋內的人講話，周男怒氣沖沖的拿著刀走出門，一出門，左手就推倒因喝酒站立不穩的陳男，怒嗆「轉去轟X」，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男掙扎爬起來，走路搖搖晃晃，一度還掀起上衣，看見胸腹有刀傷，鮮血直滴，痛得必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後後不支倒地，被媽媽發現在路邊慘死。

屋主出面作證 死者兇手有過節

證人屋主阿旺說，被告周男是自己的國中同學、綽號蟾蜍，2人時常一起喝酒，甚至死者陳男也是每天喝酒。死者陳男曾懷疑周男跟自己的前女友有一腿，事發當天死者來找人，懷疑死者是要來找自己拿海洛因，但因為自己受傷，周男說替他趕人。

▲死者陳男遭刺擊胸口後，往家中逃離，血跡一路滴。（圖／記者許權毅攝）



周男下去趕死者兩次，第二次回來拿著沾有血的刀，追問周男發生何事？周男只說「沒怎樣」神情很自然，又沒看到死者在門口，以為沒事。

證人替好友喊冤 輕輕地僅誤殺

證人阿旺說，曾經在抖音上面看到事發影片，認為周男是「誤殺」，若周男殺人，手法不會是這樣輕輕動一下。

阿旺說，地方盛傳，死者陳男媽媽目擊死者陳屍時，身上插著刀，還說驗屍時檢察官發現死者身上有刀。但周男所用柴刀被自己收起來，倘若如此，陳男來意就不善，會不會現在就是周男被殺死。

▲證人阿旺說，死者陳男帶著刀上門，認為周男僅是誤殺。（圖／ETtoday資料照）



檢方認為，證人不知死者為何前往自家，加上所述都是聽聞被告周男所述，周男主觀犯意都僅是個人評價，又出現說法與偵查不同情況，認為阿旺說法不可採；死者陳男家屬、訴訟參與人律師也說，阿旺所說的大多是自行臆測，或是看過監視器才得知。