李在明又龜縮了！疑遭柬埔寨抗議「怒嗆詐團」貼文　靜悄悄刪文

自從朴姓男大生去年夏季在柬埔寨遭詐騙集團虐待慘死後，南韓政府成立跨部門小組，在國家情報院的協助下，與柬埔寨掃蕩犯罪，並出動包機將韓籍犯案人士載回國受審。對此，南韓總統李在明最近以雙語發文，怒嗆要詐團「家破人亡」，豈料疑似因遇柬國政府不滿抗議，最後只能悄悄刪文。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明1月30日透過社群平台X分享一則新聞，內文提到在韓國警方協助掃蕩犯罪下，如今中國的犯罪組織已經不敢再收韓國人加入，而他則在該則新聞以韓文、高棉文留言評論開嗆，「我們韓國人不是好惹的！」

李在明進一步表示，「只要膽敢冒犯韓國人，就會面臨家破人亡的毀滅性後果......這聽起來像是空話嗎？我們大韓民國，只要說到就絕對會做到，而且是做到最後一刻！」

▲李在明以韓文、高棉文怒嗆，威脅要給柬埔寨詐騙集團好看。（圖／翻攝自X）

報導指出，柬埔寨外交部相關人士向最近才剛赴任的南韓駐柬埔寨大使金昌龍（前警察廳長）嚴正抗議，並詢問為何李在明刻意以高棉文在X上發表評論；對此，金昌龍回應道，「李在明想要以總統身分向犯罪組織發表帶有濃厚警告意味的訊息，為了能夠實際且有效傳達意見，才會選擇以高棉文發表評論。」

南韓外交部相關人士出面緩頰，「恐怕很難單純解釋為，是因為柬埔寨方面提出抗議。」

自從引起外交爭議後，李在明竟悄悄刪除X上的該則貼文。對此，南韓青瓦台發言人姜由楨出面解釋李為何最後選擇刪文，「我猜，那可能是因為李在明總統認為，已經充分產生宣傳效果，因此最後才會選擇刪除貼文。」

據悉，南韓今年2月啟用電子入境卡系統，台灣旅客被歸類為「台灣（中國）」，對此我中華民國外交部表示，南韓對台有龐大貿易順差、兩國關係不對等，已決定全面檢討與韓互動；然而，南韓卻僅透過外交部以生硬口吻回應，「未來仍將持續增進韓國、台灣非官方實質合作」。顯然，李在明政府更重視與柬互動。

