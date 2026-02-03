　
政治

整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

記者賴文萱／高雄報導

立法委員賴瑞隆初選出線代表民進黨參戰高雄市長，賴瑞隆今（3）日正式拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益後，獲得黨部全力支持，黨部也將無償提供鳳山黨部作為其競選辦公室使用。賴則在會中正式宣布，將邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員，也會邀請高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事，全力以赴接好這關鍵的「第四棒」。

▲▼賴瑞隆整合高雄派系！力邀陳其邁出任競總主委　市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆加速整合高雄派系！市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

黃文益表示，市黨部在市長初選期間始終秉持黨務中立原則，但早在去年 11 月的執評委會議便已超前佈署預作決議，一旦市長參選人提名確定，將傾盡全黨之力支援，展現黨內大團結氣勢。

▲▼賴瑞隆整合高雄派系！力邀陳其邁出任競總主委　市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

▲黃文益指出，市黨部將無償提供鳳山黨部作為賴瑞隆的競選辦公室使用，作為即戰力據點。（圖／記者賴文萱攝）

黃文益強調，鳳山黨部原為民進黨高雄縣黨部，對許多黨員來說具有相當深厚的情感，且位在鳳山行政中心正對面，交通往來便捷；為加速整合、立即投入選戰，在賴瑞隆競選總部正式成立前，為了協助賴瑞隆無縫接軌並發揮最大戰力，市黨部將無償提供鳳山黨部作為賴瑞隆的競選辦公室使用，作為即戰力據點，並由市黨部協助相關黨務與人力支援，全力配合選戰推進。

賴瑞隆在會中對市黨部的資源挹注表達深切謝意，並特別感念初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑三位委員，讚許他們在初選結束後第一時間便展現高度格局，積極協助黨內部的整合工作。

▲▼賴瑞隆整合高雄派系！力邀陳其邁出任競總主委　市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆在會中正式宣布，將邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆更在會中正式宣布，將邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員，且競選團隊將比照總統大選的高規格架構，也會邀請高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事。他感性地強調，從謝長廷、陳菊到陳其邁，民進黨在高雄的卓越執政政績是有目共睹的，他將全力以赴接好這關鍵的「第四棒」，延續高雄人的光榮感。

針對未來的選戰攻防，賴瑞隆也在記者會上對國民黨參選人柯志恩提出嚴厲質問，聚焦於中央預算與高雄建設發展。他批評國民黨在立法院阻擋總預算審查，甚至連付委討論的機會都不給，是嚴重對不起高雄人民的行為。

賴瑞隆特別針對財劃法提出質疑，指責柯志恩就任國民黨黨部智庫執行長時，曾主張「台北首都加給 3%」的版本，將導致高雄實質損失 200 多億元，甚至直接造成捷運經費短少103億元。

▲▼賴瑞隆整合高雄派系！力邀陳其邁出任競總主委　市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆整合高雄派系，市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

此外，他也強調1.25兆國防預算與高雄在地的無人機、無人艦產業息息相關，呼籲柯志恩應站在高雄利益的一方，而非盲目配合黨意。最後，賴瑞隆贈送象徵高雄城市魅力的「黃色小鴨」給與會執評委，重申將以最大的誠意爭取市民認同。

黃文益也指出，隨著市長初選順利落幕，市黨部即將啟動市議員初選登記作業，全黨將在既有制度下完成提名布局，並於選後迅速完成整合，凝聚最大戰力迎戰大選。

賴瑞隆表示，感謝市黨部的支持與協助，未來將肩負起「母雞」責任，結合市黨部與議員參選人的力量，協助議會席次穩定過半，讓高雄延續進步、穩健發展的路線。

02/01 全台詐欺最新數據

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

民眾黨6位不分區立委今（3日）正式宣誓就職，對於民進黨立委王義川透露，已與民眾黨團新任總召陳清龍通過電話說，「以後事情好好講」。國民黨立委牛煦庭表示，黨團的溝通本來就應該好好說話，這是非常正常的，但是民眾黨團應該很快就會感受到，不好好講話的是民進黨。

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

賴清德喊話在野黨！不審國防預算只進行國共合作　對台灣很危險

賴清德喊話在野黨！不審國防預算只進行國共合作　對台灣很危險

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

嘆政治討論過度抹黑讓人灰心　綠基隆美女議員許睿慈宣布不連任　

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

評賴清德民調奇蹟回升　黃暐瀚示警藍營：反民意政黨會在選舉失敗

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

