整合高雄派系！賴瑞隆邀陳其邁任競總主委　市黨部：全力支援

記者賴文萱／高雄報導

立法委員賴瑞隆初選出線代表民進黨參戰高雄市長，賴瑞隆今（3）日正式拜會民進黨高雄市黨部主委黃文益後，獲得黨部全力支持，黨部也將無償提供鳳山黨部作為其競選辦公室使用。賴則在會中正式宣布，將邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員，也會邀請高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事，全力以赴接好這關鍵的「第四棒」。

▲賴瑞隆加速整合高雄派系！市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

黃文益表示，市黨部在市長初選期間始終秉持黨務中立原則，但早在去年 11 月的執評委會議便已超前佈署預作決議，一旦市長參選人提名確定，將傾盡全黨之力支援，展現黨內大團結氣勢。

▲黃文益指出，市黨部將無償提供鳳山黨部作為賴瑞隆的競選辦公室使用，作為即戰力據點。（圖／記者賴文萱攝）

黃文益強調，鳳山黨部原為民進黨高雄縣黨部，對許多黨員來說具有相當深厚的情感，且位在鳳山行政中心正對面，交通往來便捷；為加速整合、立即投入選戰，在賴瑞隆競選總部正式成立前，為了協助賴瑞隆無縫接軌並發揮最大戰力，市黨部將無償提供鳳山黨部作為賴瑞隆的競選辦公室使用，作為即戰力據點，並由市黨部協助相關黨務與人力支援，全力配合選戰推進。

賴瑞隆在會中對市黨部的資源挹注表達深切謝意，並特別感念初選對手邱議瑩、林岱樺與許智傑三位委員，讚許他們在初選結束後第一時間便展現高度格局，積極協助黨內部的整合工作。

▲賴瑞隆在會中正式宣布，將邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆更在會中正式宣布，將邀請現任市長陳其邁出任其競選總部主任委員，且競選團隊將比照總統大選的高規格架構，也會邀請高雄市八位立委分別擔任各戰區總幹事。他感性地強調，從謝長廷、陳菊到陳其邁，民進黨在高雄的卓越執政政績是有目共睹的，他將全力以赴接好這關鍵的「第四棒」，延續高雄人的光榮感。

針對未來的選戰攻防，賴瑞隆也在記者會上對國民黨參選人柯志恩提出嚴厲質問，聚焦於中央預算與高雄建設發展。他批評國民黨在立法院阻擋總預算審查，甚至連付委討論的機會都不給，是嚴重對不起高雄人民的行為。

賴瑞隆特別針對財劃法提出質疑，指責柯志恩就任國民黨黨部智庫執行長時，曾主張「台北首都加給 3%」的版本，將導致高雄實質損失 200 多億元，甚至直接造成捷運經費短少103億元。

▲賴瑞隆整合高雄派系，市黨部喊全力支援。（圖／記者賴文萱攝）

此外，他也強調1.25兆國防預算與高雄在地的無人機、無人艦產業息息相關，呼籲柯志恩應站在高雄利益的一方，而非盲目配合黨意。最後，賴瑞隆贈送象徵高雄城市魅力的「黃色小鴨」給與會執評委，重申將以最大的誠意爭取市民認同。

黃文益也指出，隨著市長初選順利落幕，市黨部即將啟動市議員初選登記作業，全黨將在既有制度下完成提名布局，並於選後迅速完成整合，凝聚最大戰力迎戰大選。

賴瑞隆表示，感謝市黨部的支持與協助，未來將肩負起「母雞」責任，結合市黨部與議員參選人的力量，協助議會席次穩定過半，讓高雄延續進步、穩健發展的路線。