社會 社會焦點 保障人權

市民高架司機擦撞落跑「後視鏡撞飛變導彈」　噴出命中後車燈

▲魯莽司機撞斷臨車後照鏡、碎片打破前車後燈殼後肇事逃逸，警方調閱監視器追查 。（圖／記者張君豪翻攝）
▲魯莽司機撞斷臨車後照鏡、碎片打破前車後燈殼後肇事逃逸，警方調閱監視器追查 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市市民高架道路光復南路匝道1月31日16時許發生3車擦撞事故，當時一輛自小客車由西往東行駛，疑似未保持行車安全間隔，行經匝道口時右後視鏡擦撞同向右方車道、因紅燈停等自小客車左後視鏡，致燈殼脫落飛出，燈殼撞擊停於前方第三輛自小客車左後尾燈，事故發生後第一輛肇事車輛未停車查看，即駛離現場。

大安分局指出，事故造成其中一車左後視鏡毀損，另一名左後尾燈破損，蕭男（32歲）、劉男（47歲）兩名駕駛未受傷，警方觀察均無酒容，雙方也同意不須酒測。

▲魯莽司機撞斷臨車後照鏡、碎片打破前車後燈殼後肇事逃逸，警方調閱監視器追查 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查後認定肇事車輛涉嫌肇事逃逸，緊急調閱周邊監視影像已查明涉案車輛，後續將通知車主到案說明，詳細肇事責任與發生原因仍待進一步調查釐清。大安警方藉此案例提醒用路人，行車應隨時注意路況並保持適當安全距離，若發生交通事故且無人受傷，仍應於安全處所停車並撥打110報案處理，避免因離開現場而涉及肇事逃逸責任，相關責任仍待釐清。

