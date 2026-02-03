　
國際

挪威王室連環爆！王儲妃認了私交淫魔艾普斯坦　長子涉性侵又被捕

▲▼ 挪威王儲哈康（Haakon）與王儲妃梅特瑪莉特（Mette-Marit）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 挪威王儲哈康與王儲妃梅特瑪莉特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

挪威王室陷入雙重醜聞，王儲妃梅特瑪莉特（Mette-Marit）29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）因涉嫌性侵等38項罪名，3日在奧斯陸地方法院開庭受審，2天前卻因涉嫌持刀攻擊女性及違反保護令再度被捕。而美國司法部1月30日公布的「淫魔富商」艾普斯坦案件檔案顯示，梅特瑪莉特在2011年至2014年間和他密切往來，她的名字在逾300萬頁的文件中出現上千次，重創王室形象。

審判前夕再犯案　王儲繼子4度被捕

綜合BBC等外媒，奧斯陸警方證實1日逮捕柏格荷伊比，指控他在審判前夕再度犯案。警方聲明表示，柏格荷伊比涉嫌攻擊一名女性、持刀威脅並違反法院頒布的保護令。檢方以有再犯之虞為由，要求將他羈押4周，而這已是他自2024年8月以來第4度遭到警方拘捕。

他面臨的38項指控包括4起性侵案、對前女友施暴、運輸3.5公斤大麻及超速等罪名，共有4名前女友加入訴訟成為原告，指控時間跨越2018年至2024年11月，其中2名女性聲稱長期遭受家暴，另有女性指控在失去意識狀態下遭到性侵。他雖承認部分輕罪，但否認最嚴重的性侵指控，若所有罪名成立將面臨最高16年監禁，審判預計持續至3月中旬。

宮廷長大卻濫用藥物　坦承患多種精神疾病

柏格荷伊比是梅特瑪莉特與前男友所生的兒子，雖沒有王室頭銜，但自4歲起便隨母親嫁入王室後在宮廷環境中成長，是王儲哈康（Haakon）的繼子，首次被捕後曾坦承患有多種精神疾病並長期濫用藥物。

▲▼ 挪威王儲繼子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 柏格荷伊比受審前夕再度犯案。（圖／達志影像／美聯社）

艾普斯坦檔案曝光　王儲妃往來3年討論獵豔

兒子醜聞延燒之際，美國司法部公開的艾普斯坦檔案揭露，梅特瑪莉特與這名2019年在獄中輕生的億萬富豪性犯罪者往來長達3年，期間透過電郵討論購物、文學等話題。艾普斯坦甚至曾向她描述在巴黎的獵豔經歷，她則回覆建議「斯堪地那維亞女孩」可能更合適。檔案也顯示，她曾在2013年於艾普斯坦位於佛州棕櫚灘的豪宅住宿4晚。

梅特瑪莉特1月31日發表聲明坦承自己「判斷力欠佳」，與艾普斯坦的往來「實在令人尷尬」，並對艾普斯坦虐待行為的受害者表達「深切同情與團結」。但令外界質疑的是，她是在艾普斯坦2008年因涉及未成年人性犯罪服刑後才認識他，且在2011年曾寫信提到「我用Google搜尋過你，看起來不太妙」，卻仍持續往來至2014年。

王室2019年曾稱早斷聯　如今被控說謊誤導民眾

挪威王室2019年曾聲稱梅特瑪莉特與艾普斯坦很早就斷絕聯繫，如今檔案證實並非如此，引發王室說謊的質疑。挪威總理史托爾（Jonas Gahr Støre）則同意王儲妃「判斷失誤」；反對黨進步黨副黨魁利米（Hans Andreas Limi）更直言梅特瑪莉特似乎「誤導」民眾，要求她完整說明。

挪威王室評論家史坦赫勒（Harald Stanghelle）向挪威國家廣播電台（NRK）指出，這不僅是判斷力不足的問題。紅十字會等多個由梅特瑪莉特擔任代言人的組織正討論是否繼續合作關係。





柯林頓夫婦妥協　同意赴國會作證艾普斯坦案

柯林頓夫婦妥協　同意赴國會作證艾普斯坦案

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）夫婦原先拒絕親自出席國會針對已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查作證，但在面臨藐視國會指控表決的最後關頭，兩人突然改變立場，同意赴華府接受當面問訊。

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

川普捲入淫魔檔案　驚見梅蘭妮亞署名信

川普捲入淫魔檔案　驚見梅蘭妮亞署名信

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

關鍵字：

挪威王室性侵案艾普斯坦梅特瑪莉特醜聞

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

