屏科大獸醫院城中院區添新利器　校友捐贈助微創手術+教學

▲國歡企業集團捐贈屏科大獸醫教學醫院高階醫療設備。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院城中院區門診與手術量持續增加，為提升臨床診療與學生教學品質，傑出校友陳良榮董事長捐贈高階動物醫療設備，包括螺旋切削吸引刀、軟式內視鏡與生理監測儀。新增設備將補足診療量能缺口，提升內視鏡微創手術精準度及高齡病患監測能力，也展現校友與母校攜手推動動物醫療發展的深厚情誼。

隨著伴侶動物高齡化趨勢日益明顯，加上疾病型態轉變與飼主對醫療品質的期待提升，臨床對於「精準診斷」與「微創治療」的需求快速成長。屏科大獸醫教學醫院早在十餘年前即前瞻布局微創醫學發展，累積腹腔鏡與胸腔鏡等手術操作的豐富經驗，並持續擴展相關診療項目。

這次受贈的「螺旋切削吸引刀」可望成為院方未來推展關節鏡醫療的重要關鍵利器，除能提升關節內病灶處置的精細度與效率外，亦有助於提升口鼻微創手術的安全性與手術視野清晰度，進一步降低術中風險、縮短恢復時間。此外，隨著新院區空間擴增、臨床業務量提升，原有軟式內視鏡與生理監測儀在使用頻率與配置上逐漸吃緊。該新增設備將有效補足診療量能缺口，提升重症與高齡病患麻醉監測與內視鏡檢查之即時性與周全性。整體而言，這批設備的投入不僅是醫療資源的擴充，更代表屏科大獸醫臨床技術與教學能量的升級。

屏科大張金龍校長表示，感謝傑出校友陳良榮董事長在關鍵時刻的支持，猶如及時雨。現代獸醫臨床正快速朝向微創化、精準化與高品質照護發展，這批設備的加入，將使本校獸醫教學醫院在臨床服務、急重症監測與微創手術上更具完整性與競爭力。這不只是硬體的增加，更是醫療品質與教學深度的提升，讓獸醫師與學生能在第一線實作中接軌趨勢、累積經驗，也能為屏東地區更多毛小孩提供更安心、更專業的醫療照護。

國歡企業集團陳良榮董事長表示，這次捐贈這不僅延續國歡企業與國內各大學獸醫系長達約 20 年的產學共好計畫，更期望透過捐贈精密醫療器材協助屏科大在精準醫療與學生實習實作上的專業精進，更對母校從早期的屏東農專發展至今，成為涵蓋農、工、獸醫等學院多元領域的綜合型大學深感榮耀。

獸醫教學醫院林莉萱院長指出，新院區啟用後病患數量顯著增加，對臨床教學而言是非常珍貴的學習契機，但同時也考驗醫療設備配置與運轉效率。軟式內視鏡在消化道與呼吸道疾病檢查中具有不可取代的角色，而生理監測儀則能有效監控高齡、危急或麻醉風險較高動物的生命徵象，提升診療安全。螺旋切削吸引刀的到位，更使我們在內視鏡微創手術的醫療項目上更加完整，未來能提供更多元且精細的治療選擇。