社會 社會焦點 保障人權

投資糾紛朋友翻臉撞球場談判！揮球桿狂扁　桃警衝現場逮7人

▲桃園市沈姓男子因投資問題起糾紛，今天凌晨找來10餘人與對方在桃園區某家撞球場談判失敗，分持球桿、徒手打傷對方，桃警出動快打部隊到場。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市沈姓男子因投資問題起糾紛，今天凌晨找來10餘人與對方在桃園區某家撞球場談判失敗，分持球桿、徒手打傷對方，桃警出動快打部隊到場。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子日前因投資糾紛，今（3）日凌晨找來10餘人約對方在桃園區某家撞球場談判失敗，沈男等人分持球桿、徒手將對方打傷，桃警據報後出動快打部隊到場處理，循線查獲沈男等7人到案，偵訊後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警方指出，今天凌晨1時35分許，桃園警分局龍安派出所接獲報案，指稱轄區國豐三街某撞球場有民眾鬥毆衝突事件，警方立即啟動快打部隊於3分鐘內趕抵現場控制，並將自撞球場逃離現場等沈姓男子等犯嫌全數查獲到案。

▲桃園警方在撞球場附近查獲涉案沈姓男子等人到案。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方在撞球場附近查獲涉案沈姓男子等人到案。（圖／桃園警方提供）

據指出，37歲沈姓男子與被害人是朋友關係，因共同投資問題產生糾紛，雙方今天凌晨相約在該撞球場談判，沈男揪來10餘名友人到場助陣，被害人與5名友人到場，雙方一言不合起衝突，警方快打部隊到場後，將涉嫌動手沈姓男子等7人全數拘捕帶返派出所偵訊，訊後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警方嚴正聲明，絕不容任何人實施暴力犯罪，違法者必定嚴懲法辦。針對網友傳出現場有人開槍情事，員警調查處理過程並無開槍情事，網友顯係誤傳，特此澄清。

投資糾紛朋友翻臉撞球場談判！揮球桿狂扁　桃警衝現場逮7人

