大陸 大陸焦點 特派現場

國共智庫論壇10年後登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

▲▼ 2026.2.3國共智庫論壇、宋濤、蕭旭岑 。（圖／讀者提供）

▲時隔十年，「國共兩黨智庫論壇」今在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤出席並發表主旨講話。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

時隔十年，「國共兩黨智庫論壇」今（3）日在北京開幕。大陸國台辦主任宋濤出席並發表主旨講話，首先點出，本次論壇是落實習近平總書記與鄭麗文共識精神的具体舉措，象徵兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，持續強化交流合作。本次論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，聚焦旅遊、產業、環境永續等三項核心議題，順應兩岸要和平、要發展的民意期待，共同維護台海和平穩定。宋濤也強調，不論干擾再多，兩岸交流都「不能停、不能斷、不能少」相信兩岸有一天會「冬去春來」。

宋濤首先指出，「時隔十年，中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會『再度』攜手，聯合舉辦國共兩黨智庫論壇。」邀請兩岸各界專家學者，為發展兩岸關係、造福兩岸同胞、共謀民族復興對話交流，凝聚共識。他也代表中共中央台辦、國務院台辦對論壇的舉行表示熱烈祝賀，向參加論壇的各位新老朋友致以誠摯的問候。

宋濤接著說，去年10月19日，習近平總書記電賀鄭麗文主席當選，肯定多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉取得積極成效，並對未來國共兩黨和兩岸關係提出期許，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向。鄭麗文主席也第一時間復信致謝，表示應在既有基礎上強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

宋濤表示，舉辦國共兩黨智庫論壇，正是落實兩黨領導人共識精神的具体舉措。當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢、改善兩岸關係充滿期待。本次論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，圍繞兩岸「旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作」三項議題展開討論，可謂正逢其時，順應民意，具有重要意義。

宋濤強調，政黨要為人民服務，國共兩黨對於推動兩岸關係和平發展、守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任。我們要從兩黨兩岸關係的發展歷程中總結經驗，汲取智慧，把握機遇，開創未來，共同為實現民族復興作出努力。在此，我願就加強兩岸交流合作、發展兩岸關係提出五點看法。

一是堅持「九二共識」、反對「台獨」，牢牢把握兩岸關係發展正確方向。堅持「九二共識」、反對「台獨」是國共兩黨交流交往的共同政治基礎和台海和平穩定的定海神針。堅持「九二共識」，兩岸關係就能穩定發展，兩岸對話協商就能正常開啟，台灣同胞就能受益。反之，兩岸關係就會緊張動盪，兩岸對話協商就難以為繼，台灣同胞利益就會受損。

宋濤表示，「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，是一家人，家裡的事應該也只能由家裡人商量著辦。」和平是兩岸同胞共同的追求，發展是兩岸同胞共同的需要。我們要以民族利益為依歸，毫不動搖堅持「九二共識」，反對「台獨」，引領兩岸關係發展方向，推動兩岸關係走回正軌。

二、深化融合發展，促進交流合作。宋濤強調，兩岸交流合作是維護台海和平穩定的重要途徑，不論干擾再多，交流合作都「不能停、不能斷、不能少」。數據顯示，2025年兩岸貿易額達3143.3億美元，同比增長7.3%，展現兩岸經濟合作的巨大韌性。大陸方面將持續優化產業鏈與供應鏈對接，推動新興產業鏈向台商台企開放，並出台更多配套措施，為加強兩岸經濟合作創造新增長點，深化融合發展空間。

三、堅持以人為本，增進同胞親。 宋濤指出，要和平、發展、交流、合作是台灣主流民意。本次論壇緊扣兩岸同胞福祉，議題涵蓋觀光旅遊、海空直航正常化，以及機械、人工智慧、醫療康養、防災減災、能源環保等產業領域，契合兩岸合作發展實際需求。

宋濤重申，為兩岸同胞謀利造福的初衷不會改變。大陸將持續擴大民間往來，包括恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，並優化台胞辦證措施。2025年兩岸人員往來已近545萬人次，創新高。大陸將秉持「兩岸一家親」理念，落實同等待遇，為台灣青年赴大陸追夢、築夢、圓夢提供廣闊舞台。

四、堅決反對「台獨」，維護台海和平穩定。「台獨」分裂是台海和平的最大威脅，與台灣同胞福祉背道而馳。近年來兩岸關係發展面臨困難，兩岸交流合作遇到障礙，癥結在於民進黨當局違背台灣主流民意，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，導致台海兵凶戰危，嚴重損害台灣同胞安全福祉。

大陸方面打擊「台獨」頑固分子絕不手軟，對「為虎作倀」的打手幫凶絕不姑息，對妄圖「以台遏華」在台海興風作浪外部勢力，我們絕不容忍。「希望台灣有關政黨團體和廣大同胞認清「台獨」勢力邪惡本質和外部勢力邪惡用心，堅定站在歷史正確的一邊，與我們一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。」

五是勇擔民族大義，共創民族復興偉業。實現中華民族偉大復興與兩岸同胞前途命運息息相關。祖國大陸「十四五」規劃順利收官，中國式現代化邁出了新步伐。今年「十五五」是開局之年，未來五年，大陸經濟實力、科技實力、國防實力、綜合實力和國際影響力將再上新台階，將為推動兩岸經濟合作提供更強勁動力。廣大台胞要把握時代機遇，搭上大陸發展快車，做國家統一、民族復興的參與者、貢獻者和受益者，共享發展成果。

宋濤最後表示，立春將至，萬象更新，相信今日的研討是充滿希望的開端。他深信兩岸關係終將「冬去春來」，迎來家國團圓。期待與會嘉賓在研討中暢所欲言，積極為促進兩岸交流合作、維護台海和平穩定及推進民族復興偉業建言獻策。

國共智庫論壇10年後登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

今晚見宋濤？　蕭旭岑參加國共論壇：客隨主便

今晚見宋濤？　蕭旭岑參加國共論壇：客隨主便

國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源今（2日）上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑強調，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，這是這一次很重要的使命，至於會不會見到宋濤或其他官員就客隨主便、尊重主人的安排。

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

國共智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

國共智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

硬中有軟、軟中帶硬　從宋濤新年寄語解析大陸對臺政策的雙軌邏輯

硬中有軟、軟中帶硬　從宋濤新年寄語解析大陸對臺政策的雙軌邏輯

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

