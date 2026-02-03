國共智庫論壇10年後登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

▲時隔十年，「國共兩黨智庫論壇」今在北京開幕，大陸國台辦主任宋濤出席並發表主旨講話。（圖／讀者提供）

記者任以芳／綜合報導

時隔十年，「國共兩黨智庫論壇」今（3）日在北京開幕。大陸國台辦主任宋濤出席並發表主旨講話，首先點出，本次論壇是落實習近平總書記與鄭麗文共識精神的具体舉措，象徵兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，持續強化交流合作。本次論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，聚焦旅遊、產業、環境永續等三項核心議題，順應兩岸要和平、要發展的民意期待，共同維護台海和平穩定。宋濤也強調，不論干擾再多，兩岸交流都「不能停、不能斷、不能少」相信兩岸有一天會「冬去春來」。

宋濤首先指出，「時隔十年，中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會『再度』攜手，聯合舉辦國共兩黨智庫論壇。」邀請兩岸各界專家學者，為發展兩岸關係、造福兩岸同胞、共謀民族復興對話交流，凝聚共識。他也代表中共中央台辦、國務院台辦對論壇的舉行表示熱烈祝賀，向參加論壇的各位新老朋友致以誠摯的問候。

宋濤接著說，去年10月19日，習近平總書記電賀鄭麗文主席當選，肯定多年來兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉取得積極成效，並對未來國共兩黨和兩岸關係提出期許，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向。鄭麗文主席也第一時間復信致謝，表示應在既有基礎上強化兩岸交流合作，促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

宋濤表示，舉辦國共兩黨智庫論壇，正是落實兩黨領導人共識精神的具体舉措。當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞對穩定台海形勢、改善兩岸關係充滿期待。本次論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，圍繞兩岸「旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作」三項議題展開討論，可謂正逢其時，順應民意，具有重要意義。

宋濤強調，政黨要為人民服務，國共兩黨對於推動兩岸關係和平發展、守護中華民族共同家園，肩負著不可推卸的責任。我們要從兩黨兩岸關係的發展歷程中總結經驗，汲取智慧，把握機遇，開創未來，共同為實現民族復興作出努力。在此，我願就加強兩岸交流合作、發展兩岸關係提出五點看法。

一是堅持「九二共識」、反對「台獨」，牢牢把握兩岸關係發展正確方向。堅持「九二共識」、反對「台獨」是國共兩黨交流交往的共同政治基礎和台海和平穩定的定海神針。堅持「九二共識」，兩岸關係就能穩定發展，兩岸對話協商就能正常開啟，台灣同胞就能受益。反之，兩岸關係就會緊張動盪，兩岸對話協商就難以為繼，台灣同胞利益就會受損。

宋濤表示，「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，是一家人，家裡的事應該也只能由家裡人商量著辦。」和平是兩岸同胞共同的追求，發展是兩岸同胞共同的需要。我們要以民族利益為依歸，毫不動搖堅持「九二共識」，反對「台獨」，引領兩岸關係發展方向，推動兩岸關係走回正軌。

二、深化融合發展，促進交流合作。宋濤強調，兩岸交流合作是維護台海和平穩定的重要途徑，不論干擾再多，交流合作都「不能停、不能斷、不能少」。數據顯示，2025年兩岸貿易額達3143.3億美元，同比增長7.3%，展現兩岸經濟合作的巨大韌性。大陸方面將持續優化產業鏈與供應鏈對接，推動新興產業鏈向台商台企開放，並出台更多配套措施，為加強兩岸經濟合作創造新增長點，深化融合發展空間。

三、堅持以人為本，增進同胞親。 宋濤指出，要和平、發展、交流、合作是台灣主流民意。本次論壇緊扣兩岸同胞福祉，議題涵蓋觀光旅遊、海空直航正常化，以及機械、人工智慧、醫療康養、防災減災、能源環保等產業領域，契合兩岸合作發展實際需求。

宋濤重申，為兩岸同胞謀利造福的初衷不會改變。大陸將持續擴大民間往來，包括恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，並優化台胞辦證措施。2025年兩岸人員往來已近545萬人次，創新高。大陸將秉持「兩岸一家親」理念，落實同等待遇，為台灣青年赴大陸追夢、築夢、圓夢提供廣闊舞台。

四、堅決反對「台獨」，維護台海和平穩定。「台獨」分裂是台海和平的最大威脅，與台灣同胞福祉背道而馳。近年來兩岸關係發展面臨困難，兩岸交流合作遇到障礙，癥結在於民進黨當局違背台灣主流民意，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，導致台海兵凶戰危，嚴重損害台灣同胞安全福祉。

大陸方面打擊「台獨」頑固分子絕不手軟，對「為虎作倀」的打手幫凶絕不姑息，對妄圖「以台遏華」在台海興風作浪外部勢力，我們絕不容忍。「希望台灣有關政黨團體和廣大同胞認清「台獨」勢力邪惡本質和外部勢力邪惡用心，堅定站在歷史正確的一邊，與我們一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。」

五是勇擔民族大義，共創民族復興偉業。實現中華民族偉大復興與兩岸同胞前途命運息息相關。祖國大陸「十四五」規劃順利收官，中國式現代化邁出了新步伐。今年「十五五」是開局之年，未來五年，大陸經濟實力、科技實力、國防實力、綜合實力和國際影響力將再上新台階，將為推動兩岸經濟合作提供更強勁動力。廣大台胞要把握時代機遇，搭上大陸發展快車，做國家統一、民族復興的參與者、貢獻者和受益者，共享發展成果。

宋濤最後表示，立春將至，萬象更新，相信今日的研討是充滿希望的開端。他深信兩岸關係終將「冬去春來」，迎來家國團圓。期待與會嘉賓在研討中暢所欲言，積極為促進兩岸交流合作、維護台海和平穩定及推進民族復興偉業建言獻策。