台北國際書展開幕　賴清德：找一位好老師不如找好書

▲「2026台北國際書展」2月3日至2月8日在台北世貿中心一館展開。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2026台北國際書展」今（3）日至2月8日在台北世貿中心一館展開，總統賴清德出席開幕典禮致詞時提到，「找一位好老師不如找好書」，強調閱讀對個人成長、國家文化力的重要性。今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，由泰國擔任主題國，集結來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，期間將舉辦逾千場閱讀與交流活動，規模與國際參與度創新高。

●賴清德：系統性推動「閱讀運動」

賴清德今日出席「2026台北國際書展」開幕典禮時，分享自身閱讀經驗，他回憶，擔任台南市長期間，曾看到不少家長為了孩子升學，想盡辦法擠進明星學校、名師班級，但他並不認同這樣的做法，並與校長、老師及家長溝通指出，「與其擠進一所好學校，不如遇到一位好老師」。

賴清德進一步表示，好老師可遇不可求，因此他更認為「找一位好老師，不如找好書」。書籍能長期陪伴孩子成長，不受時間與空間限制，也是最穩定的學習資源，因此他在台南市任內積極推動閱讀計畫，希望讓孩子透過閱讀，走出更寬廣而自由的學習路徑。

他也指出，閱讀不該只是家庭條件允許下的選項，而應成為每個孩子都能公平擁有的機會。文化幣政策推動以來，已對文化產業產生正向影響，尤其13至15歲族群中，有約6成文化幣用於購書，顯示閱讀推廣逐漸發揮效果。

他呼籲政府與文化界共同思考，結合文化幣機制，有系統地推動「閱讀運動」，為孩子的成長與國家未來持續累積文化能量。

▲「2026台北國際書展」主題國為泰國。（圖／記者林育綾攝）

●文化部長李遠：讓台灣作品走向世界 也把世界好書帶進來

文化部長李遠表示，台北國際書展是亞洲規模最大的書展之一，每年年初登場，象徵新年度出版能量的啟動。今年由泰國擔任主題國，展現台泰之間密切的文化交流，從電影、音樂、漫畫到文學，彼此互動日益頻繁。

李遠指出，書展的重要意義，在於把全世界最好的作家與作品帶進台湾，也把台灣最好的文學、漫畫、繪本推向國際。近年透過翻譯與國際交流，已有多部台灣作品在海外獲獎，讓世界更認識台灣。

▲「2026台北國際書展」2月3日至2月8日在台北世貿中心一館展開。（圖／記者林育綾攝）

●泰國主題國亮相：書籍、插畫、美食一次體驗

今年泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主軸，結合在地智慧、傳統文化與當代創意，呈現泰國出版產業的多元樣貌。展區由泰國前副總理兼外交部長帕恩普里・巴希達・努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）率領，共37位泰國作家來台交流，展出50本精選書籍，涵蓋小說、童書、漫畫與插畫。

現場並設有插畫展區，描繪泰國城市風景與日常生活，也規劃泰國美食品嘗、泰拳示範、泰語教學等互動體驗，讓觀眾從閱讀延伸至感官，立體感受泰國文化。

▲獨立出版聯盟「讀字書區」，打造「讀字塞車」，民眾可上遊覽車閱讀。（圖／記者林育綾攝）



●多元展區亮點：小誌展、閱讀解謎、童書市場

書展各主題展區同樣吸睛。文學書區由國家台灣文學館策劃「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品，從「旅行與旅行文學」、「移動中」、「旅途上的風景」到「世界／視界」四大主題，呈現台灣作家筆下的移動經驗。

公民書區則展現濃厚在地感性，由獨立出版聯盟打造「讀字塞車」，以遊覽車、發財車、檳榔攤等生活場景轉譯閱讀；台灣獨立書店文化協會規劃「閱讀轉運站」，設計五條閱讀路線；台灣勞工陣線推出「閱讀青紅燈」，透過空間裝置引導讀者思考節奏與選擇。

▲▼「讀字塞車」以遊覽車、發財車、檳榔攤等生活場景，轉譯閱讀。（圖／記者林育綾攝）

童書主題館「驚奇市場」則以菜市場為靈感，打造「心靈有機屋」、「情緒廚房」等六大攤位，讓親子透過「採買」方式組合專屬閱讀體驗，在互動中培養閱讀興趣。

此外，今年也首度推出小誌展「Reading is amaZINE」，並規劃閱讀解謎活動「反讀怪的挑戰」，邀請讀者在書展與城市中動腦走讀，讓閱讀從展場延伸到生活。

●國際作家齊聚

國際作家陣容同樣堅強，包括日本作家吉本芭娜娜、美國小說家安東尼・馬拉（Anthony Marra），以及韓國BL小說作家Flona、千明官、金庸世、金并燮，繪本藝術家白希那等，將於展期間與台灣讀者近距離交流。

●文化幣、門票優惠齊發

文化部指出，書展期間推出多項入場與消費優惠：

・桃園（含）以南及宜花東讀者，持台鐵或高鐵當日紙本票根可免費入場

・未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場

・平日（2月3日至6日）入場可獲門票全額抵用金

・18至22歲青年憑文化幣免費入場，文化幣於書展消費「2點送1點」

・13至15歲文化幣提高至1,200點

・使用文化幣消費，還可完成文化幣APP遊戲任務，獲得以「黃阿瑪的後宮生活」為主題的「故事共鳴」徽章

「2026台北國際書展」自2月3日至8日，在台北世貿一館展出，更多活動資訊可上官方網站查詢。