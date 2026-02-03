還原王義川主動致電　陳清龍：未來福國利民法案大家坐下來談

▲民眾黨新科立委陳清龍。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨6位新任不分區立委今（3日）宣誓就職，黨團三長分別由陳清龍出任總召、王安祥擔任副總召、邱慧洳出任幹事長。針對民進黨立委王義川爆料有民眾黨新任立委致電說「以後事情好好講」，陳清龍今說，是王義川親自主動打電話給他、他回電，雙方也僅禮貌性寒暄，聊到未來有任何福國利民法案，大家能坐下來談，大家都是為這國家、為台灣好。

陳清龍說，民進黨就是見縫插針，他當了20幾年民意代表，藍綠都有很多朋友，「我在這邊很正式跟王義川委員說，是你主動打電話給我，是王義川親自主動打電話給我，這我必須做說明」。

陳清龍強調，開大門走大路，任何福國利民的法案，各個政黨都可以坐下來談，希望台灣更好、讓台灣這個國家往前走，「所以有關王義川我說我致電給他，我在這裡說，阿川是顛倒是非，是他致電給我，我回電給他，我必須在這已做正確說明」。

至於電話中聊了什麼？陳清龍說，王義川打給他的時候他正在跑行程，行程結束後回電給他，大家都是朋友，過去在台中市議會也都認識，所以禮貌性寒暄，當然也聊到未來有任何福國利民法案，大家能坐下來談，大家都是為這國家、為台灣好」。

陳清龍表示，蔡其昌委員本身要競選民進黨的總召，這部分我們不會有任何介入，他能不能擔任民進黨的總召，由民進黨自己的民主的投票產生。未來，民眾黨團還是堅持嚴格監督執政黨。