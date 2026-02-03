　
地方 地方焦點

低溫害稻作！花蓮吉安6千箱秧苗受災　縣府爭取現金補助

▲▼花蓮吉安鄉水稻秧苗因低溫影響，出現葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，初步評估受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮吉安鄉水稻秧苗因低溫影響，出現葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，初步評估受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受連續冷氣團影響，花蓮吉安鄉水稻秧苗陸續出現受害情形。花蓮縣長徐榛蔚高度關切，特請農業處密切掌握縣內時令作物生長狀況，務必第一時間協助農友因應，確保農民權益獲得最大保障。花蓮縣政府2日邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，前往吉安鄉辦理現地勘查。

▲▼花蓮吉安鄉水稻秧苗因低溫影響，出現葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，初步評估受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經當日現勘結果，吉安鄉水稻秧苗因1月份低溫影響，出現葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，初步評估受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%。花蓮縣政府將依《農業天然災害救助辦法》相關規定，彙整災情後提報農業部，積極爭取公告辦理農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

▲▼花蓮吉安鄉水稻秧苗因低溫影響，出現葉片黃化、植株生長不良及缺株等情形，初步評估受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處表示，近期氣溫仍可能反覆，建議秧苗農友持續加強秧苗保溫與田間管理，可利用不織布或塑膠布等方式減少冷風直接侵襲，並留意水分控制，避免低溫期間過度灌水造成根系受損；如已有缺株情形，應待氣溫回穩後再行補植，並依農改場建議採取溫和管理方式，協助秧苗恢復生長。

花蓮縣政府再次提醒，農友如發現農作因天然災害導致生長異常，請務必主動向所在地公所通報，並多加運用農業部「農產業天然災害現地照相APP」即時拍照記錄受災情形，以利加速認定作業；同時也請各基層公所動員人力，針對受災田區進行勘查與拍照取證，協助農友儘早復耕、復建，維護申請救助權益。
 

竹山暖警再度啟動迷路長輩雷達尋獲走失老翁

近日寒流一波波來襲、氣溫急速下降，竹山鎮一名年近70歲且不良於行的老翁，日前清晨獨自離家、晚間仍未回家，家屬擔憂其安危、隨即報案協尋；警方經調閱周邊監視器畫面、循線尋找，終於在一處公車站附近發現該名走失老翁，化解一場虛驚。

睡垃圾桶被載走　街友遭壓縮2次奇蹟生還

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

