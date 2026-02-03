台南「區區有充電站」第六批上線　11區35席充電格位啟用

▲台南市推動「區區有充電站」政策，第六批公有充電站於11個行政區正式上線，新增多席快慢充格位。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動「區區有充電站、區區有快充」政策再邁新里程，第六批公有充電站將於2月4日正式上線啟用，涵蓋全市11個行政區、23處場域，新增8席快充與32席慢充格位，持續擴大電動車充電服務網絡，降低車主「旅程焦慮」，朝友善電動車城市目標邁進。



市府指出，依市長黃偉哲指示，台南市爭取中央環境部補助2億5千萬元，在全市37個行政區、202處站點，規畫設置90座、共180席200瓩快充格位，以及266座、266席11瓩慢充格位，逐步建構綿密充電服務系統。



交通局長王銘德表示，第六批充電站分布於東區、南區、北區、安平區、楠西區、龍崎區、北門區、新營區、東山區、白河區及後壁區等11個行政區，其中偏鄉及非都會區同步布建，讓山區、海區與農村地帶的民眾也能就近充電，不必再特地前往市區。



交通局進一步說明，此次共有13處場域劃設為「充電專用格位」，另有10處為「充電優先格位」，呼籲駕駛人務必遵守現場標示，勿占用電動汽車充電專用車位，若經通報舉發，將可依《停車場法》裁罰新台幣1200元。



根據交通局統計，目前全市已啟用59處公有充電站，共提供28席快充及82席慢充格位，自114年5月陸續啟用以來，累積充電使用次數已超過1100次，總充電度數達2萬2498.62度。其中使用率最高的站點為六甲區六甲運動公園，其次為東山區東中里停車場、官田區官田衛生所及安平區市政園區路外停車場，顯示各行政區電動車充電需求逐步成長。



為兼顧用電成本與車主負擔，交通局要求委外營運業者採尖離峰分時定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段不得超過每度10元。目前實際營運費率為快充每度8元、慢充每度5元，未來也將視市場與補助政策規畫優惠方案。



交通局指出，民眾可下載「電小二」APP，查詢各站即時充電狀況、費率與活動資訊，並完成線上支付；相關充電站資訊也已整合上架至交通局官網及「台南好停APP」，方便民眾事先規畫路線，減少尋找充電樁的時間與焦慮。



市府強調，將持續與台電公司台南區處、新營區處合作，隨電力接續分批啟用剩餘站點，朝「全市1000席充電車位、區區有充電、里程無焦慮」目標邁進，邀請市民共同響應低碳運具，推動台南邁向淨零永續城市。