美伊6日重啟核談判！川普警告：若談不攏「恐發生壞事」

記者吳美依／綜合報導

美伊預計6日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）重啟核談判。美國總統川普2日警告，美軍大型軍艦正駛向伊朗，若無法達成協議「恐怕會發生壞事」。

美伊核談判將重啟 川普示警

《路透社》報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）將在伊斯坦堡會面，試圖透過外交手段，解決關於伊朗核計畫的長期爭端，並解除新一波區域戰爭的危機。外交消息人士透露，沙烏地阿拉伯、埃及等國代表也將參與這場多邊會談。

此前伊朗殘酷鎮壓反政府示威，川普威脅干預，讓兩國局勢升溫。儘管川普最終並未出手，但美國海軍仍在伊朗附近集結，他也要求德黑蘭在核方面做出讓步。

川普2日在白宮表示，「我們的軍艦正前往伊朗，都是大傢伙，最大最強的那種。同時我們也在與伊朗談判，看看最後會如何發展。如果能談成當然很好，但如果談不攏，恐怕會發生壞事。」

核談判陷入僵局 雙方吵什麼？

伊朗消息人士上周向《路透社》透露，川普對恢復談判開出3項條件，包括伊朗全面停止鈾濃縮、限制德黑蘭彈道飛彈計畫，以及終止對區域代理人的支持。

伊朗以侵犯主權為由長期拒絕上述要求，而根據2名官員說法，德黑蘭認為彈道飛彈問題，比鈾濃縮更加棘手。

伊朗態度釋出信號 最大癥結點是它



伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，德黑蘭正考量「談判的各種層面」，並且強調時間緊迫，「伊朗希望盡快解除不公正的制裁。」

一名伊朗官員透露，為啟動談判，該國願在鈾濃縮問題上展現彈性，包括交出400公斤高濃度濃縮鈾，並接受國際安排下的零鈾濃縮方案，但要求美國先撤離伊朗周邊軍事資產，「現在輪到川普接招了。」

去年被美軍轟炸 伊朗核設施現況

自從去年6月美國聯合以色列，對伊朗3大核設施展開轟炸行動之後，德黑蘭宣稱已停止鈾濃縮工作。

Planet Labs最新衛星影像顯示，伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）2處遇襲設施，自去年12月以來進行部分修復。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）表示，今年1月衛星影像顯示，伊斯法罕隧道入口處正在施工，可能代表「正在為更多軍事打擊做準備」，與去年美國空襲前的情況如出一轍。此外，這也可能表示，資產將從其他設施轉移至此。