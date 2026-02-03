英雄回家了！勇消詹能傑今引靈沿途鳴笛返隊　同仁淚別最後一程

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市勇消、仁愛分隊小隊長詹能傑日前因公殉職，今(3)日舉行公祭儀式，內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等人主祭，基隆市長謝國樑也到場致哀。上午11時由基隆市立殯儀館出發，消防車引靈繞行市區並沿途鳴笛，約11時30分已抵達仁愛分隊，上百名同仁列隊送詹能傑最後一程，現場氛圍哀戚，令人動容。

▲百名同仁在仁愛分隊前送詹能傑最後一程。（圖／記者郭世賢翻攝）

詹能傑於1月21日凌晨出勤基隆市樂利三街火警時，多次進入火場進行搜救，第三度搶入時，為了救出受困女子，將自己的空氣呼吸器面罩讓給對方使用，導致自己長時間缺氧，最終不幸殉職，該名女子也未能救回，整起火警釀成2死4傷悲劇。

▲▼勇消詹能傑今從基隆市立殯儀館出發，引靈繞行市區。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市消防局表示，今日引靈儀式由消防車隊護送，從殯儀館出發後沿途鳴笛，象徵向這位英勇殉職的消防員致上最高敬意，抵達仁愛分隊後，隊友們肅立敬禮，氣氛沉重，不少人紅了眼眶。隨後詹能傑靈柩將移靈至基隆市立殯儀館懷恩廳，並於下午1時30分舉行公奠儀式，進行覆旗褒揚、頒授追晉及宣讀祭文等程序，感念其捨身救人的精神，向這位守護市民安全的英雄致上最後的敬意。