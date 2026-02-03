　
汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

▲▼隔熱紙納管2月29日起上路，公路局公布合格標識 。（圖／記者李姿慧攝）

▲隔熱紙納管2月28日起上路，公路局公布合格標識。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

汽車隔熱紙透光率2月28日起正式納管檢驗，新申領牌照新車前擋玻璃透光率要70%以上、前側窗透光率40%以上，目前已有378款型號隔熱紙符合標準。為避免發生「新車先領牌後再貼不合格隔熱紙」漏洞，小客車新車領牌上路5年後、計程車和幼童車領牌1年後將檢驗，不合格最重罰1800元，甚至吊銷牌照。

交通部推動隔熱紙納管，因應國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，同時也比較各國規範後，交通部先於114年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」後，考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，期間多次與車商、業界溝通後，交通部完成修正道路交通安全規則，正式將隔熱紙透光率納入檢驗標準，自115年2月28日起實施。

公路局長林福山說明，第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。

▲▼隔熱紙納管2月29日起上路，公路局公布合格標識 。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼隔熱紙合格標識黏貼在前擋風玻璃右下側。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼隔熱紙納管2月29日起上路，公路局公布合格標識 。（圖／記者李姿慧攝）

林福山指出，隔熱紙納管檢驗實施對象包括小客車、小貨車、大貨車、大客車、計程車和幼童車，新領牌新車先適用，不溯及既往，並需定期檢驗，自用小客車領牌5年後定期檢驗，計程車和幼童車領牌1年後檢驗，檢驗時也將檢查車窗貼隔熱紙是否有合格產品識別標識，無合格產品識別標識判定檢驗不合格，不合格汽車需一個月內覆驗，仍不合格可處900到1800元罰鍰，另逾期1個月未覆驗吊扣牌照，逾期6個月註銷牌照。

林福山表示，目前國內車輛總計有2301萬輛，其中1400多萬輛為機車，大大小小的客車和貨車近900萬輛，其中去年新領小客車新車數有41萬輛。

公路局今也公布隔熱紙合格標識，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處，黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

根據統計，目前已有39家業者、468型號隔熱紙申請合格標識，目前已有26家已完成合格報告審核，共計378型號隔熱紙取得合格標識。

▲▼隔熱紙納管2月29日起上路，公路局公布合格標識 。（圖／記者李姿慧攝）

▲隔熱紙納管2月28日起上路 。（圖／記者李姿慧攝）

由於可能有民眾在新車領牌後，黏貼透光率不合格的隔熱紙，新車卻得等到上路5年才需定期檢驗，針對5年空窗期漏洞如何防堵，公路局說明，新車上路後若黏貼透光率不合格隔熱紙，可透過路上攔檢、民眾檢舉，通知車輛臨時檢驗。

車安中心執行長周維果表示，若廠商提供不合格的隔熱紙，將可透過《消保法》開罰外，並派員到經銷商、工廠或生產地點，查核產品是否符合申報的規格、型號，以及合格標示是否正確，若依照核定方式使用合格標示，將啟動管理機制，包括要求產品回收，必要時會建議交通部依相關法規對廠商進行處罰，如果情節嚴重，也會移請主管機關，依消保法處理。

02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

公路局隔熱紙新車交通部驗車罰款透光率

