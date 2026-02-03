秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

▲民眾黨新科立委李貞秀拿出放棄大陸國籍證明，強調去年已赴陸提出申請但遭拒。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新任6位立委今（3日）宣誓就職，首位陸配立委李貞秀正式進入立法院。針對外界關注國籍問題，李貞秀今拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己在去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受；她說，跟國人一樣拿中華民國護照，出入大陸一樣用的是台胞證。而若兩岸衝突的話，李說，效忠的對象絕對是中華民國，她也絕對認同中華民國的立委必須單一國籍。

出入大陸一樣用台胞證才能入境

李貞秀說，她熱愛台灣，認同中華民國，昨天中選會已經頒發當選證書給她，剛剛也已經在大法官面前完成宣誓，「身為立法委員，貞秀唯一效忠中華民國」。

李貞秀表示，雖然她不在台灣出身，但來到台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，「我在台灣居住的時間比大陸還久，要請國人同胞放心，貞秀熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少」。

接著李貞秀拿出飛往大陸的機票、當地的高鐵票等，強調已在去年嘗試申請放棄國籍的相關證明。她說，去年賴政府沒有比照蔡總統的《兩岸人民關係條例》，而是要求陸配要適用《國籍法》後，她也因此特別飛了一趟大陸，「這是我的機票，台灣到香港，然後再從香港坐高鐵到衡陽，不到3個小時，然後還有香港回程的機票」。

李貞秀強調，「這一路，貞秀拿的是跟各位國人同胞一樣是中華民國護照，出入大陸一樣用的是台胞證才能入境」。

李貞秀指出，到了大陸，一開始到她的出身地衡南縣公安局出入境管理局想要申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理。但她沒有放棄，又跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理。就如同陸委會邱垂正主委所言，到目前為止沒有任何陸配因為台灣身份放棄中華人民共和國國籍成功過。

▼民眾黨新科立委李貞秀放棄大陸國籍證明。（圖／記者陳家祥攝）

不像吳思瑤所說花30秒就可以放棄國籍

李貞秀說，昨天她的辦公室收到內政部公文，同時還附了一份簡體的公文，「我都不知道，什麼時候中華民國內政部開始幫對岸跑公文了？」她說，她簽署的是對岸公安局出入管理局不受理的文件，也會轉交給內政部，請他們去放棄看看。

針對大陸公安局不受理的理由？李貞秀直言，他們其實政治蠻正確的，就是說台灣又不是外國，因為目前中華民國憲法都是這樣，兩邊政治事實都是互不承認，所以他們也不讓她放棄。

李貞秀提到，公安局一開始以為她是要放棄戶籍，還說這很好辦、到派出所辦就可以，「我說我是要放棄國籍，他說台灣當然不行，我就說我可不可以先送給你、你准不准再說，我要有個證明，他說不行，台灣根本不給你辦的」。

李貞秀說，事實證明，並不像吳思瑤委員所說的，只要花30秒就可以完成放棄國籍的程序，「其實我跑了兩個地方、特別飛了一趟大陸，到目前為止還是無結果」。

但李貞秀一度口誤，稱自己「唯一只有中華人民共和國國籍」，從出生到今天，沒有一天拿過中華人民共和國的護照，從來沒有過。但經媒體、幕僚提醒後，李才意識到口誤，「抱歉抱歉，我只有中華民國的護照」。

媒體追問，兩岸衝突的話，效忠的對象？李貞秀說，「絕對是中華民國」，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立法委員，唯一效忠中華民國，這沒有問題，貞秀也絕對認同中華民國的立委必須單一國籍。