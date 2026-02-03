不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

▲民眾黨洪毓祥3日就任立委。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立委劉書彬去年上任後裝潢國會辦公室讓黨主席黃國昌昨不滿表示「裝什麼潢？」孰料接替劉辦的新任白委洪毓祥也大改格局，更動2處大門位置。對此，洪毓祥今（3日）回應，辦公室漏水且大門在轉角處，開門會撞到人，所以為安全性考量，並打造友善環境，讓將來行動不便或坐輪椅的人到辦公室陳情，能減少彎彎折折；此外，他沒有浪費任何公帑，恪遵本黨決策，所以是自掏腰包。

劉書彬遭爆去年搬進前立委吳春城辦公室前花35萬元整修，且又參與第5會期立委辦公室抽籤，結果未抽中心儀的辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬遷作業，最後劉成功更換辦公室位置，原辦公室由洪毓祥接手。只是黃國昌昨接受專訪時才不滿表示，他跟民眾黨前主席柯文哲立場一樣是不准裝潢，「裝什麼潢？」但她去年2月裝潢這件事，他真的到最近才知道，結果洪毓祥被目擊同樣更改辦公室格局，把兩間辦公室（因大樓格局使用該處的委員有兩間辦公室）的原本大門填封，再鑿牆重闢新門。

對此，洪毓祥3日做出三點回應，第一、辦公室漏水且大門在轉角處，開門會撞到人，所以稍微以安全性做為考慮；第二、以前他做地方創生時，就是希望友善環境，所以將來很多行動不便或坐輪椅的人到辦公室陳情，能減少彎彎折折，稍微做改變；第三、他沒有浪費任何公帑，因為恪遵本黨決策，所以是自掏腰包，把隔間拆掉打造友善環境，他也呼籲多關心身障、行動不便者，盡量營造友善環境。至於更改大門是否跟劉書彬有關係？洪毓祥說，就是安全跟友善環境的考慮，純粹從這出發。

黃國昌受訪說，新任委員對於民眾黨而言，所有支持者的期待就是在工作崗位上好好把事情做好，其它不是必要部分，能少就少，能省就省。

▼洪毓祥裝潢辦公室格局，把原本大門填封後鑿牆重闢新門。（圖／記者蘇靖宸攝）

